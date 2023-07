Barbie set da viaggio è in sconto su Amazon, non lasciatevela scappare se avete amato il film

Su Amazon Barbie set da viaggio è in sconto; non lasciatevi sfuggire un'occasione imperdibile per tutti i fan del film di Greta Gerwig e della bambola più famosa di sempre.

Barbie set da viaggio, la versione estiveggiante della più famosa bambola del pianeta è attualmente in sconto su Amazon. Collezionate anche voi questo set super accessoriato, specialmente se avete apprezzato la pellicola di recente uscita. Sul sito potete trovarlo a 17,73€, con uno sconto del 11% dal prezzo base. Se interessati passate dal box qui sotto.

Entrando nel dettaglio, Barbie set da viaggio comprende: la bambola dai capelli biondi, il set a tema viaggio ispirato alla serie Barbie Dreamhouse Adventures, un cucciolo, una valigia e oltre 10 accessori unici e tematici (un cuscino per il collo, un paio di cuffie, una mascherina per gli occhi, una bottiglia d'acqua, spazzolino, dentifricio, fotocamera, cellulare e una valigia apribile).

Se avete apprezzato il nuovo film di Greta Gerwig non potete lasciarvi scappare un'occasione del genere. Che sia per collezionismo, o come regalo per un'occasione speciale, Barbie non perde mai di valore in tutti i sensi.