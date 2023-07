Barbie, Margot Robbie piange a comando:'Potrei chiedere al regista su quale occhio vuole la lacrima'

Chi ha visto Babylon, l'ultimo film diretto da Damien Chazelle, ricorderà perfettamente una scena nella quale il personaggio di Margot Robbie, Nellie LaRoy, piange a comando durante la ripresa di una scena. La bravura dell'attrice in queste determinate situazioni davanti alla macchina da presa non è passata inosservata anche in altri film nei quali ha recitato e nel corso di un'intervista rilasciata a CBS ha spiegato che aver recitato nelle soap opere in Australia l'ha aiutata ad 'allenarsi'.

"Penso sia un muscolo. Potrei dire ad un regista 'La vuoi sull'occhio sinistro o sull'occhio destro? E dimmi la battuta su cui vuoi che cada'. Onestamente, sembra così stupido e poco originale, ma penso solo a qualcosa di triste" ha dichiarato l'attrice.

Margot Robbie ha conquistato il pubblico con l'interpretazione di Barbie nell'omonimo film diretto da Greta Gerwig. La celebre bambola Mattel vive a Barbieland con tutte le altre Barbie e tutti gli altri Ken ma un giorno scopre di non essere perfetta e si trova costretta a spostarsi nel mondo reale per trovare quella felicità perduta.

Non perdetevi la nostra recensione di Barbie prima di vedere il film nelle sale cinematografiche dopo l'esordio da record nel weekend.