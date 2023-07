Barbie: le scenografe svelano le richieste di Greta Gerwig

Le scenografe del film Barbie hanno rivelato i retroscena del lavoro compiuto per modificare la Casa dei Sogni della protagonista nella seconda metà della storia.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni e non avete ancora visto il film diretto da Greta Gerwig.

Un cambiamento importante

Nel film Barbie si assiste a quello che accade dopo il viaggio compiuto nel mondo reale dai protagonisti.

Ken torna infatti a Barbieland trasformando la sua dimensione ispirandosi alle idee legate al patriarcato emerse dalle sue esperienze accanto a Barbie in una realtà così diversa. Il personaggio interpretato da Ryan Gosling, oltre a rimuovere le donne dalle posizioni di potere, trasforma radicalmente la Casa dei sogni, facendola diventare una Mojo Dojo Casa House, arredando gli spazi con mini-frigo, oggetti legati ai cavalli e altri dettagli.

Sarah Greenwood e Katie Spencer, intervistate da The New York Times, hanno ora rivelato che la regista Greta Gerwig aveva compiuto delle richieste davvero specifiche. Negli spazi sono stati così messi elementi sopra le righe come barbecue buttati dentro i forni, centrifughe al cui interno sono state messe le Doritos, e televisioni che mostrano solo clip di cavalli al galoppo.

Barbie: Greta Gerwig, la Mattel e una missione (quasi) impossibile

Dei dettagli unici

Greenwood ha spiegato: "Dovevamo continuamente tornare da Greta e chiedere: 'Realmente? Davvero brutta?'. Ma c'è inoltre una certa purezza nell'essere brutto, perché si tratta di un gusto limitato".

Spencer ha quindi aggiunto: "Ken non è un designer di interni. Ma posso semplicemente dire che molti membri della troupe volevano comprare delle cose presenti nel Ken-dom. Non dirò chi, ma molti di loro volevano farlo".