Barbie: Ryan Gosling nel video della nuova versione di I'm Just Ken tratta dall'EP con 4 mix diversi

L'attore Ryan Gosling ha inciso una nuova versione della canzone I'm Just Ken, realizzata per Barbie, usata per un EP che regala ai fan 4 mix del brano.

In occasione delle feste natalizie Ryan Gosling ha realizzato una nuova versione di I'm Just Ken, il brano che ha inciso per il film Barbie e che interpreta in un nuovo video in cui appare anche il produttore Mark Ronson.

La canzone è contenuta anche in un EP intitolato Merry Kristmas Barbie in cui ci sono tre diversi mix.

Il video della nuova versione

Nel video condiviso online da Atlantic Records, intitolato Merry Kristmas Barbie, Ryan Gosling canta in studio l'ormai famoso brano in cui Ken condivide i suoi dubbi e la sua sofferenza nel vedere i suoi sentimenti continuamente non riconosciuti e non ricambiati.

Nel filmato appaiono anche Mark Ronson e Andrew Wyatt, autori e produttori della canzone.

Barbie: Allan, Ken e Aaron, quando il maschilismo tossico miete vittime anche tra gli uomini

La tracklist comprende anche le versioni In My Feelings Acoustic, che Ronson sostiene riesca sempre ad emozionarlo, e Purple Disco Machine Remix, che era pronta già in estate, ma che non era stata diffusa perché non c'era una vera ragione per farlo.

Il remix natalizio, invece, è stato scritto rapidamente e il produttore ha dichiarato: "Sono realmente entusiasta di tutto questo perché amo questa canzone e l'uomo meraviglioso che l'ha cantata".

In un secondo post, invece, Mark ha ricordato il suo primo incontro con Ryan Gosling e come, avendo riallacciato i rapporti in occasione di una premiazione, si sono ritrovati a parlare di musica e dell'idea di eseguire dal vivo I'm Just Ken, arrivando poi alla decisione di diffondere il brano per Natale.