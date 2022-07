Barbie, Ryan Gosling spiega ironicamente: "Ken è un accessorio, e nemmeno uno dei più cool"

Ryan Gosling, ospite del talk show di Jimmy Fallon, è tornato a parlare di Barbie, film in cui ha la parte di Ken.

L'attore canadese ha infatti dovuto commentare la prima foto che lo ritrae sul set del progetto diretto da Greta Gerwig.

Parlando di Barbie, Ryan Gosling ha spiegato: "Ero sorpreso da come alcune persone fossero sconvolte, come se non avessero mai pensato a Ken per un secondo prima di questo momento. Non hanno mai giocato con Ken!".

La star canadese ha infatti sostenuto che quasi nessuno gioca da ragazzino con Ken: "Lui è un accessorio, e nemmeno uno dei più cool".

Ryan, successivamente, ha spiegato in modo ironico cosa è accaduto dopo che Greta Gerwig lo ha chiamato per offrirgli la parte: "Era la miglior sceneggiatura che avessi mai letto". A convincerlo è stata però una situazione inaspettata che gli è sembrata un segno del destino e gli ha fatto capire quanto Ken non venga rispettato dal mondo: dopo essere uscito in giardino per riflettere sulla proposta, Gosling ha trovato il Ken delle figlie disteso a faccia in giù nel fango, accanto a un limone a pezzi: "Ho scattato una foto e l'ho mandata a Greta scrivendo 'Devo essere il tuo Ken. Perché questa storia ha bisogno di essere raccontata'".

Per ora non è stato svelato molto del film scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach in cui Margot Robbie avrà la parte di Barbie, tranne che nel progetto appariranno anche varie versioni di Ken, tra cui quella interpretata da Simu Liu.