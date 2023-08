Barbie: Ryan Gosling e la 'Ken sorpresa' per il compleanno di Greta Gerwig

Greta Gerwig, prima regista donna a raggiungere con un proprio film 1 miliardo di dollari ai box office, ha ricevuto un regalo di compleanno davvero unico da Ryan Gosling: un flashmob ispirato a Barbie.

Su Instagram è stato infatti condiviso il video in cui si assiste alla divertita reazione all'entrata in scena di un gruppo di ballerini.

La sorpresa per Greta

Ryan Gosling aveva già sorpreso Greta Gerwig, Margot Robbie e le altre star del film in occasione di un pigiama party a cui era stato invitato. L'attore canadese, che non poteva partecipare all'appuntamento, aveva infatti fatto arrivare a sorpresa, durante la serata, un attore che aveva iniziato a declamare il monologo di Braveheart.

Per il compleanno della regista, tuttavia, l'interprete di Ken ha deciso di rimanere in tema Barbie inviando un gruppo di ballerini che si sono esibiti per lei sulle note di I'm Just Ken e Dance the night di Dua Lipa.

La reazione di Greta, immortalata nel video, è all'insegna del divertimento e, ovviamente, della sorpresa.

La storia raccontata nel film

Barbie (Margot Robbie) vive a Barbieland insieme a tutte le altre versioni di Barbie e tutte le versioni di Ken, compreso il suo fidanzato (Ryan Gosling). Un giorno la bambola Mattel scopre di non essere perfetta ed è costretta a partire per il mondo reale cercando di ritrovare quella felicità che sembra perduta per sempre.

Nel cast ci sono anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Rhea Perlman, Will Ferrell, Connor Swindells e Kate McKinnon.