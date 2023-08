Barbie, Ryan Gosling su Ken: 'Ho sempre sognato che ad Halloween la gente si vestisse come un mio personaggio'

Ryan Gosling, la star di Barbie, ha svelato a The Hollywood Reporter che è entusiasta che quest'anno la gente si vesta da Ken ad Halloween. Ecco cosa ha detto Gosling a proposito del Ken-rinascimento che si sta preparando per l'autunno e che già si intravede sui social media: "Questo è il mio sogno. Ho sempre sognato che ad Halloween la gente si vestisse come un mio personaggio". Poi ha raccontato "Sul set ero in un ascensore a girare Barbie, ero in costume da cowboy e un ragazzo è salito e ha detto: 'Sai, mi vestirò così per Halloween' ed è stato un momento fantastico. Spero che sia vero e che ci siano più scelte".

Barbie: una scena del film

Le altre Barbie ad Halloween

Barbie, che ha battuto il Cavaliere Oscuro ottenendo il miglior incasso di sempre di un film Warner, con i suoi personaggi super colorati quindi sarà di ispirazione per molti costumi di Halloween. Già Issa Rae, che interpreta Barbie presidente, aveva notato questo trend, commentando: "La adoro e convincerò gentilmente le mie nipoti a seguirne l'esempio". Insomma, tra i costumi che si vedranno in giro questo Halloween ci saranno Barbie presidente, Barbie stereotipo, Ken, Allan e chissà quanti altri.