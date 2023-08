Barbie, Michael Cera: 'Il mio manager era convinto che non volessi recitare nel film'

L'interprete di Allan nel film Barbie, Michael Cera, ha ricordato come è stato scelto per il ruolo poco prima dell'inizio delle riprese.

Michael Cera ha svelato al magazine GQ che è stato scelto all'ultimo minuto per interpretare Allan nel film Barbie diretto da Greta Gerwig.

L'attore ha infatti ricordato come gli è stata offerta la parte dell'amico di Ken nel progetto prodotto dalla Mattel.

Una risposta inaspettata per il manager

L'attore Michael Cera ha raccontato, parlando di Barbie, che si è trattato di un casting 'last minute': "Il mio manager ha ricevuto una telefonata in cui chiedevano la mia disponibilità. Mi ha chiamato e mi ha detto: 'Ho ricevuto una telefonata su questo film'. Si tratta del film di Barbie. Lo sta dirigendo Greta Gerwig e le riprese si svolgeranno a Londra per quattro mesi, o giù di lì, quindi ho detto che probabilmente non vorrai farlo perché probabilmente non vuoi andare a Londra'".

L'attore ha poi aggiunto: "Ho risposto: 'Cosa! Richiamali!'. Non ha rovinato l'occasione o altro, ma ha detto: 'Ho creato delle aspettative che potresti non volerlo fare'. Ho risposto: 'Come potrei non farlo? Ho bisogno di farlo!'".

Michael ha quindi deciso di gestire la situazione da solo: "In qualche modo ho ottenuto l'e-mail di Greta, penso tramite un nostro amico in comune e le ho scritto dicendo: 'Posso recitare nel film? Posso interpretare la parte?'. E lei ha risposto: 'Collegati ora a Zoom. Ecco un link Zoom, sarò online per la prossima ora'. Stava trascorrendo del tempo su Zoom e ha detto 'Clicca sul link quando sei pronto'. E poi ne abbiamo parlato e da allora è accaduto tutto realmente in fretta".

Il poco successo ottenuto dall'amico di Ken

Michael Cera ha poi parlato del suo personaggio: "Allan è una figura triste. Lui è semplicemente una persona che non ha realmente un posto nel mondo". L'attore ha poi spiegato che Allan è uscito di produzione per un motivo preciso: "Semplicemente non stava vendendo. Il mondo non aveva bisogno che Ken avesse un amico... Barbie va bene, abbiamo molte Barbie e le sue amiche. Ma abbiamo Ken e non abbiamo bisogno di approfondire quella direzione".