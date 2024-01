Barbie, Meryl Streep: 'Il film ha salvato il cinema e molti posti di lavoro'

Meryl Streep ha lodato il lavoro compiuto dalla regista Greta Gerwig con il film Barbie, sostenendo che abbia contribuito a salvare molti di lavoro e, forse, il cinema durante il difficile periodo degli scioperi degli attori e degli sceneggiatori. L'attrice premio Oscar ha parlato del contributo dato dal progetto con star Margot Robbie e Ryan Reynolds in occasione della consegna dei Palm Springs Film Award.

Il commento della star del cinema

Barbie: una foto

Billie Eilish e Finneas sono stati premiati per il lavoro compiuto sulla colonna sonora di Barbie e Meryl Streep, salita sul palco dopo di loro, ha fatto i propri complimenti ai due artisti.

La star ha poi aggiunto: "Avete salvato i film la scorsa estate e tutti i nostri posti di lavoro. Avete regalato gioia a innumerevoli generazioni e generi di persone, e dovreste cavalcare quell'onda, ragazzi, fino a quando sarete vecchi e meriterete di essere stanchi come me".

Barbie, arrivato nelle sale cinematografiche a luglio, ha incassato fino a questo momento 1,4 miliardi di dollari ai box office, diventando il film della Warner Bros con i migliori incassi di sempre.

Barbie, la storia della bambola più importante e controversa del mondo

Il film Barbie è stato scritto da Greta Gerwig, impegnata anche come regista, e Noah Baumbach. Il cast stellare era guidato da Margot Robbie e Ryan Gosling.

Tra gli interpreti c'erano poi America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.