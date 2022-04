Barbie: Margot Robbie nella prima foto del film, svelata la data di uscita

Barbie, il film Warner ispirato alla famosa bambola della Mattel, ha ora una data di uscita, il 21 luglio 2023, e una prima foto ufficiale che ritrae Margot Robbie.

Lo scatto mostra la protagonista, coinvolta nel progetto anche come produttrice, a bordo dell'auto rosa della protagonista.

Barbie: Margot Robbie nella prima foto del film

Il lungometraggio diretto da Greta Gerwig avrà una concorrenza piuttosto agguerrita ai box office americani che comprende anche Oppenheimer diretto da Christopher Nolan.

Barbie ha come protagonisti, oltre a Margot Robbie, anche Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef e Will Ferrell.

Gerwig ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach e le riprese sono attualmente in corso a Londra.

Margot Robbie aveva dichiarando parlando del film: "Le persone sentono 'Barbie' e di solito pensano 'So cosa sarà il film', e poi vengono a sapere che Greta Gerwig sarà sceneggiatrice e regista e reagiscono pensando 'Oh, forse non lo so'".