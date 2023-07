Barbie, Margot Robbie: 'I miei amici mi hanno insultata per non aver baciato Ryan Gosling'

Barbie e Ken sono la coppia perfetta per antonomasia ma nel film Barbie di Greta Gerwig non si baciano nemmeno. Ad un intervista a People in cui gli si chiede se fosse stata contenta di non dover baciare il collega Ryan Gosling, Margot Robbie risponde "Uh, no! Non l'ho sentita come una vittoria". Anzi racconta di come il non bacio sia divenuto oggetto di scherno per lei "Tutte le mie amiche erano tipo 'Hai girato un intero film con lui, e non l'hai baciato?'". E ancora "'Cosa c'è che con va in te? Pensavo che fossi responsabile del film' e io ero tipo 'Lo so, lo so, non posso perdonarmelo'" continua la star di Barbie che è stata anche produttrice del film.

Barbie: Margot Robbie e Ryan Goslin in una foto

Nel frattempo la co-star Ryan Gosling si dice contento di non aver dovuto girare la scena del bacio "Era così divertente cercare di capire quale sarebbe stata la loro idea del bacio. Sono così contento che non si sia fatta". Dice l'attore a buon ragione visto che più volte ha detto che Ken è solo un'ombra di Barbie, perché avrebbe dovuto baciarla?

Il successo di Barbie

Barbie è il film fenomeno dell'anno, è esploso al botteghino americano sia a quello italiano. Barbie racconta la storia della bambola più famosa del mondo (qui la recensione). Il film è la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures ed è uscito al cinema il 21 luglio.