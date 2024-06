Barbie, Katie Holmes: "Il budget che ha ottenuto? Una svolta, ne sentiremo parlare per anni"

Katie Holmes è una delle star che hanno partecipato in questi giorni al Filming Italy Sardegna Festival per presentare il suo terzo film da regista, Rare Objects, basato sul romanzo di Kathleen Tessaro, dopo i primi due lungometraggi, Eternal Princess, co-diretto con Ainz Prasad e All We Had, opera prima da regista in solitaria.

Nel corso dell'evento, Katie Holmes ha parlato dell'importanza del successo del film Barbie di Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling, e l'aumento delle possibilità per le donne nel settore cinematografico negli ultimi anni.

Il budget di Barbie

"Parlando di cambiamenti vale la pena citare il successo di Barbie di Greta Gerwig. Anche il fatto che sia riuscita ad ottenere un budget enorme per realizzare quel film. È una cosa di grande attualità e ne sentiremo parlare per anni" ha dichiarato l'attrice nell'intervista esclusiva per Movieplayer durante il Filming Italy Sardegna Festival.

Katie Holmes in una scena di The Giver

"Tra gli altri cambiamenti di questi anni sicuramente le opportunità che vengono offerte alle donne che lavorano in questo settore. Si raccontano storie migliori, ci sono più voci, più festival cinematografici in cui le donne vengono ascoltate. Tutte cose che prima non accadevano. Un'altra cosa molto importante è l'aumento delle opportunità offerte dallo streaming e dalle piattaforme. E il fatto che le donne possano finalmente interpretare i ruoli di tutte le età. Bisogna sempre continuare a lottare per quelle che verranno dopo e che ci avranno come punti di riferimento in questa battaglia".

Rare Objects è una storia che si concentra sul tema dell'amicizia, con una giovane donna protagonista che rivendica il proprio senso di appartenenza attraverso un viaggio alla scoperta di se stessa: un nuovo lavoro, nuovi amici e una guarigione. Nel cast del lungometraggio diretto da Katie Holmes ci sono Julia Mayorga, Alan Cumming, Jimi Stanton, Derek Luke e Saundra Santiago, oltre ovviamente alla star della serie teen a cavallo tra gli anni '90 e 2000 nel ruolo di Joey Potter.