Le coppie famose che si sono dette «addio» a colpi di battaglie legali

Differenze inconciliabili? Non proprio. Infedeltà, uso di droghe, epatite C, Scientology; le ragioni che portano una celebrità a trascinare l'ex davanti a un giudice possono essere le più fantasiose. Dimenticate il voto d'amore "finché morte non ci separi", perché Hollywood con le faide ci va a nozze. Vedi, i Brangelina: talmente pazzi l'uno dell'altra da meritarsi un neologismo di coppia. Nel 2016, divorziano dopo dieci anni di matrimonio con la diva che accusa l'ex marito di aver maltrattato i sei figli (3 naturali e 3 adottati). La battaglia per la custodia tra Mr. & Mrs. Smith è ancora in corso.

Amber e Johnny, coppia scoppiata

Il loro matrimonio, però, è solo uno dei tanti che si aggiunge alla lista delle coppie "scoppiate" in un'aula di tribunale. Basti pensare a Johnny Depp e Amber Heard protagonisti di una guerra, senza esclusioni di colpi, diventa una serie tv su Netflix. Ciò che rende un divorzio-vip speciale sono gli assegni di mantenimento a sei zeri. Ne sa qualcosa James Cameron. Il "re del mondo" ha visto il suo conto bancario affondare come il Titanic quando, nel 1999, la sua quarta moglie Linda Hamilton (la cazzuta Sarah Connor di Terminator) gli ha strappato un assegno da 50 milioni di dollari. Da Alec Baldwin e Kim Basinger passando per Tom Cruise e Katie Holmes, fino a Pamela Anderson e Tommy Lee: scopriamo insieme i divorzi più difficili del jet set.

1. James Cameron e Linda Hamilton

Terminator 2: sul set con Cameron, Linda e Schwarzenegger

Big Jim e l'ex musa ufficializzarono la separazione nel 1998, due giorni prima che lui facesse incetta di Premi Oscar. Il regista di Titanic ha visto il suo conto bancario affondare come l'iconica nave, quando la sua quarta moglie ha chiesto il divorzio l'anno seguente; Nonostante le nozze fossero durate appena 18 mesi, la Sarah Connor di Terminator ha strappato al "re del mondo" un assegno di 50 milioni di dollari. L'attrice che condivide con Cameron una figlia (Josephine) e parte dei diritti del colossal del 1997 non perde occasione, ancora oggi, di rilasciare dichiarazioni poco lusinghiere sull'ex marito.

2. Brad Pitt e Angelina Jolie

I Brangelina sul set di Mr. & Mrs. Smith

Così famosi ed uniti da aver generato un neologismo di coppia. Invece i Brangelina nel 2016 divorziano, dopo dieci anni dal sì e dodici insieme. La diva ha accusato l'ex marito di aver maltrattato i sei figli (3 naturali e 3 adottati). La battaglia per la custodia è ancora in corso. Sembra un film già visto (Mr. & Mrs. Smith).

3. Johnny Depp e Amber Heard

Amber Heard e Johnny Depp ai tempi di The Rum Diary

Anziché sposare la ex storica Vanessa Paradis, madre dei suoi due figli, il divo ha preferito infilare la fede al dito della sua co-protagonista in The Rum Diary - Cronache di una passione, di 23 anni più giovane. Ma il matrimonio-lampo con la bella Heard finisce in un circo mediatico, andato in scena in un'aula di Fairfax, in Virginia. Una guerra, senza esclusioni di colpi, diventa una serie tv su Netflix (spoiler, vince lui).

4. Alec Baldwin e Kim Basinger

La coppia più sexy della prima metà dei Novanta divorziò, dopo nove anni di matrimonio. Seguirà un'aspra battaglia legale durata quattro anni per la custodia della loro unica figlia, Ireland. Un messaggio di Alec indirizzato alla sua primogenita, allora undicenne, in cui la definì "un piccolo maiale maleducato" non gli fu di grande aiuto.

5. Pamela Anderson e Tommy Lee

La bomba sexy di Baywatch e il batterista dei Mötley Crüe si incontrarono nel 1995 e convolarono a nozze tre giorni dopo, mentre erano in vacanza in Messico. Seguiranno un famoso sex tape, due figli e la richiesta di divorzio.

Pam e Tommy

L'attrice e Playmate accusò l'ex marito di abusi domestici (per cui Lee scontò sei mesi di carcere) che comprendevano percosse, alcolismo e l'averle fatto contrarre l'epatite C.

Ma quanto erano belli i pomeriggi passati con Baywatch?

6. Tom Cruise e Katie Holmes

Quadretto di ex famiglia

Come ogni storia hollywoodiana, la favola tra il divo del cinema e la star di Dawson's Creek prenderà una piega inaspettata. Nel 2012, dopo quasi sei anni dal sì, Katie chiede il divorzio. I suoi sogni di teenager si trasformarono nel suo peggior incubo quando la star di Mission Impossible rivelò il suo vero volto: Scientology, culto che l'attore frequenta da sempre. Holmes ha ottenuto la custodia della loro figlia, Suri.

7. Steven Spielberg e Amy Irving

Steven Spielberg e Amy Irving

Il tovagliolo della discordia. Nel 1989, l'acclamato regista e l'attrice divorziano dopo una tormentata relazione e un figlio: Max Samuel. Si dice che Steven abbia incontrato la sua prima moglie quando ha fatto un provino per Incontri ravvicinati del terzo tipo. Amy non ha avuto il ruolo ma 100 milioni di dollari di "buonauscita". Come? In base a una sentenza in cui il giudice riconosce come valido un accordo prematrimoniale scritto su un tovagliolo. Si dice che sia uno dei divorzi più costosi di Hollywood.

8. Jude Law e Sienna Miller

Jude Law e Sienna Miller ai tempi dell'amore

Una delle coppie più belle degli Anni Duemila. Anche se insieme non hanno avuto figli, i due finiscono in tribunale (a un passo dalle nozze) con Sienna che accusa la star di Alfie di aver sedotto la baby-sitter. In aula, però, vengono svelati anche i tradimenti della modella e attrice con il collega Daniel Craig.

9. Kevin Costner e Christine Baumgartner

Un anno fa, il divo di Hollywood annunciava il divorzio dalla consorte (una designer di borse) dopo 19 anni di matrimonio. Seguirà una feroce battaglia legale che finisce con la star di Balla coi lupi e Yellowstone che deve pagare 63 mila dollari al mese (invece dei 248 mila richiesti dall'ex moglie) per il mantenimento dei figli.