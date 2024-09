Dawson's Creek, Katie Holmes ricorda il collega Obi Ndefo: "Era meraviglioso lavorare con lui"

Katie Holmes ha reso omaggio al suo collega in Dawson's Creek Obi Ndefo qualche ora dopo l'annuncio della sua scomparsa a soli 51 anni. La sorella di Ndefo, Nkem, ha annunciato su Facebook che il fratello è deceduto nella giornata di sabato.

Nelle proprie storie su Instagram, Holmes ha condiviso il post di Mary-Margaret Humes in ricordo dell'attore, condividendo il proprio pensiero nei suoi confronti, mostrando vicinanza anche alla famiglia di Ndefo in questo momento di dolore.

Dai tempi di Capeside

Nella sua storia su Instagram, Katie Holmes ha scritto:"È stato meraviglioso lavorare con lui, era un uomo così gentile. Invio preghiere e affetto alla sua famiglia. Riposa in pace". Holmes ha condiviso le immagini del backstage pubblicate da Mary-Margaret Humes.

Primo piano di Katie Holmes in Dawson's Creek

Nello show televisivo andato in onda dal 1998 al 2003, Obi Ndefo interpretava Bodie Wells, il fidanzato di Bessie Potter (Nina Repeta), sorella di Joey (Katie Holmes). Mary-Margaret Humes era Gail, la madre di Dawson (James Van Der Beek). La serie, una delle più famose e apprezzate in tv a cavallo tra gli anni '90 e 2000, comprendeva nel cast anche Joshua Jackson, Michelle Williams, Kerr Smith, Meredith Monroe, John Wesley Shipp e Mary Beth Peil. Ambientata nella fittizia Capeside, Dawson's Creek racconta la storia dell'ambizioso adolescente Dawson Leery, giovane fan di Steven Spielberg e deciso a diventare un regista cinematografico.

Molto attivo sul piccolo schermo, Obi Ndefo ha partecipato a diverse produzioni tv come Stargate SG-1, NCIS: Los Angeles, West Wing - Tutti gli uomini del presidente e Angel. Nonostante Nkem Ndefo abbia fatto riferimento a disturbi alimentari parlando del fratello, non sono state rese note le cause della sua scomparsa.

Attivo anche come istruttore di yoga, Obi Ndefo perse entrambe le gambe a causa di un incidente, quando venne investito da un auto nell'agosto del 2019.