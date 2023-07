Barbie, Greta Gerwig:'Sembra un piccolo miracolo'

Greta Gerwig ha espresso grande entusiasmo per essere riuscita a creare un film come Barbie, uscito ieri nelle sale.

La regista Greta Gerwig è stata intervistata da Indiewire proprio nella settimana dell'uscita nelle sale cinematografiche di Barbie, il film con protagonista Margot Robbie nei panni della celebre bambola Mattel, al fianco di Ryan Gosling nel ruolo di Ken.

Gerwig ha confessato l'emozione che ha provato nel poter realizzare il film:"Quando abbiamo consegnato la sceneggiatura c'era questo lato selvaggio ed anarchico, c'era questa sensazione generale che nessuno che l'avrebbe lasciato fare. Né Warner Bros., né Mattel, nessuno. E ora che esiste stanno facendo un lavoro incredibile su tutti i fronti, sembra un piccolo miracolo".

La regista attribuisce il merito all'ostinazione di Margot Robbie, produttrice del film:"Lo attribuisco davvero a Margot, che per tutto il tempo come produttrice e attrice si è messa di fronte e ha detto 'Questo è quello che voglio fare e scopriamo come farlo'. E loro, sorprendentemente, erano d'accordo".

L'esordio da record di Barbie

Barbie ha esordito da record, con oltre 2,1 milioni di euro d'incasso, affermandosi come la miglior apertura italiana del 2023.

Il film racconta la storia della bambola Mattel Barbie (Margot Robbie) che vive nel perfetto mondo di Barbieland. Dopo essersi accorta di non essere perfetta, Barbie è costretta a recarsi nel mondo reale e la sua vita cambierà per sempre.

