Barbie, Greta Gerwig rivela: 'Timothée Chalamet ha fatto visita al set'

La regista Greta Gerwig ha raccontato che l'attore Timothée Chalamet aveva fatto visita al set di Barbie ed era dispiaciuto per non aver recitato nel film.

Timothée Chalamet, come rivelato dalla regista Greta Gerwig, ha fatto visita al set di Barbie a Londra.

La star di Dune ha collaborato con la regista in occasione di Lady Bird e Piccole Donne, ma non è stata coinvolta nel progetto realizzato in collaborazione con Mattel.

Una visita inaspettata

Le riprese di Barbie erano in corso a Londra e, come rivelato da Greta Gerwig a Hollywood First Look, c'è stata una visita a sorpresa sul set. Parlando della possibilità di avere un cameo delle star di Lady Bird, Timothée Chalamet e Saoirse Ronan, la regista ha spiegato: "Ho provato a coinvolgere entrambi. Non sono riusciti a girare un cameo. Anche se Timothée è venuto sul set e poi ha detto: 'Avrei dovuto essere in questo film'. E ho detto: 'Lo so! Perché non sei in questo film?'".

Barbie: Greta Gerwig voleva Timothée Chalamet e Saoirse Ronan in un cameo

Il legame tra la regista e le star

Greta, in precedenza, aveva spiegato che il fatto che le due giovani star non siano riusciti a liberarsi dei propri impegni non ha cambiato il loro legame: "Voglio bene a entrambi così tanto. Ma mi è sembrato di essere al lavoro su qualcosa senza i miei figli. Non sono la loro madre, ma mi sento quasi in quel modo".

Ronan era impegnata nelle riprese di The Outrun, mentre Chalamet aveva impegni legati a Dune - Parte 2 e Wonka.