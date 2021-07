Barbie: Greta Gerwig sarà la regista del film con Margot Robbie

Greta Gerwig sarà la regista del film di Barbie, il progetto con star Margot Robbie che dovrebbe arrivare nelle sale nel 2022.

Le riprese si svolgeranno all'inizio del prossimo anno negli spazi dei Leavesden Studios di Warner Bros a Londra.

Margot Robbie, parlando a Vogue, del film di Barbie ha spiegato: "Le persone generalmente sentono 'Barbie' e pensano 'So come sarà quel film' e poi vengono a sapere che Greta Gerwig sarà la sceneggiatrice e regista e pensano 'Oh, forse non lo so...'".

Margot Robbie è impegnata anche come produttrice tramite la sua LuckyChap Entertainment.Greta Gerwig firmerà la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.

La regista e attrice ritornerà quindi sul set dopo l'adattamento di Piccole Donne.

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.

Margot Robbie, prossimamente protagonista del cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida, sarà la star del progetto ma i possibili dettagli relativi alla trama o l'approccio scelto dal team di autori per l'atteso lungometraggio non sono ancora stati rivelati.