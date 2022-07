Barbie: Emma Mackey svela che sul set ci si diverte tra pigiama party e sfide tra colleghi

Barbie, il film diretto da Greta Gerwig con star Margot Robbie, avrà tra i suoi protagonisti anche Emma Mackey che ha svelato l'atmosfera molto divertente e rilassata tra colleghi, tra pigiama party e giochi.

L'attrice, star di Sex Education, ha inoltre confermato che nel progetto appariranno varie versioni di Barbie.

Emma Mackey, parlando a Empire del film, ha svelato: "Proprio all'inizio, abbiamo avuto un pigiama party per le Barbie, che prevedeva anche giocare con Scott Evans e Ncuti Gatwa. Non lo faccio di solito perché divento così competitiva e mi arrabbio, ma io e Scott eravamo i migliori".

Il clima leggero e all'insegna della collaborazione esistente sul set del lungometraggio era stato recentemente svelato anche da un post di Ncuti che mostrava il sostegno ricevuto da Ryan Gosling dopo aver ottenuto il ruolo da protagonista nella serie Doctor Who.

Tra gli interpreti ci sono inoltre America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Michael Cerca, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae e Alexandra Shipp.

Emma ha poi raccontato parlando della differenza con il film su Emily Bronte di cui è stata la protagonista: "Per me realizzare una commedia è grandioso perché Emily era un film triste e oscuro. Barbie è leggero, divertente, sciocco, americano e rosa".

Un altro degli elementi che ha conquistato la giovane attrice è stata la possibilità di lavorare con Greta Gerwig: "Lei è tutto quello che avrei potuto sognare: è così impegnata, precisa, deliziata in mondo infantile da quello che sta facendo. Scorsese ha detto 'Non perdere mai l'amatore in te'. Vedo Greta dietro il suo monitor che ride e fa dei riferimenti veramente di nicchia che in quel momento hanno totalmente senso. La sua mente è attiva in ogni momento. Amo stare accanto a quel tipo di persone".