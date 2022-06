Doctor Who: Ncuti Gatwa rivela il sostegno di Ryan Gosling

L'attore Ncuti Gatwa ha condiviso una foto in cui Ryan Gosling, con cui sta girando Barbie, dimostra il suo sostegno come nuovo Doctor Who.

Ncuti Gatwa sarà il prossimo protagonista della serie Doctor Who e il giovane attore ha rivelato di avere il sostegno di Ryan Gosling, con cui sta girando il film Barbie.

Sulle stories Instagram del prossimo Signore del Tempo è infatti apparsa una divertente foto del collega canadese mentre indossa una t-shirt che lo ritrae.

Ryan Gosling, che in precedenza aveva scelto l'ex Dottore Matt Smith come uno dei protagonisti del suo film Lost River, è stato ringraziato da Ncuti che ha scritto con tanto affetto "Come se non potessi amarlo ancora di più".

Ncuti Gatwa, la futura star di Doctor Who, è famoso per il ruolo di Eric Effiong nella serie Sex Education.

L'attore, nell'annuncio ufficiale del suo casting, aveva dichiarato: "Non ci sono le parole per descrivere come mi sto sentendo. Un mix di onorato, incredibilmente eccitato e, ovviamente, un po' spaventato. Questo ruolo e questa serie significano così tanto per tante persone intorno al mondo, me compreso, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi hanno gestito quella responsabilità e quel privilegio unico con la più grande cura. Farò del mio meglio per fare lo stesso".

Gatwa aveva aggiunto: "Russell T Davies è quasi iconico quanto il Dottore stesso e poter lavorare con lui è un sogno che si realizza. La sua scrittura è dinamica, eccitante, incredibilmente intelligente e spumeggiante con del pericolo. Si tratta, metaforicamente, di un parco giochi per un attore. L'intero team mi ha accolto così bene e dà realmente il proprio cuore allo show. Per quanto sia in grado di intimidire, mi rendo conto che sto unendomi a una famiglia che sostiene realmente. A differenza del Dottore ho solo un cuore, ma lo darò tutto a questa serie".