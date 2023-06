Barbie, la costumista del film sugli abiti creati per Ryan Gosling: 'A nessuno importa di Ken'

Jacqueline Durran, la costumista del film, ha svelato perché creare gli abiti da far indossare a Ryan Gosling in Barbie è stato piuttosto complicato. Il motivo, secondo l'artista, è semplice: "A nessuno importa di Ken".

Come è stato compiuto il lavoro sui costumi di Ken

Barbie: Ryan Gosling in una foto del film

Rispondendo alle domande di Vogue, Durran ha spiegato: "Tutti vogliono semplicemente giocare con Barbie. Lui si adatta a Barbie e cambia look, ma ha davvero molte meno opzioni per quanto riguarda i vestiti".

La costumista premio Oscar per il lavoro compiuto in Piccole Donne, ha quindi spiegato come ha affrontato il compito di vestire Ryan Gosling nel ruolo di Ken: "I vestiti sportivi retro è un'area in cui abbiamo fatto molti acquisti per Ken. Lui è sportivo. Quella è la sua caratteristica principale. Avevamo delle persone che sono andate in America per comprare e sono andate dai distributori e hanno importato delle cose perché ne avevamo così tanto bisogno".

Jacqueline ha avuto a disposizione solo 11 settimane per compiere il suo lavoro e preparare tutto il necessario per le riprese di Barbie, ma i costumi per Margot Robbie sono stati realizzati anche durante le riprese.

Ryan Gosling ha poi proposto di realizzare della biancheria intima brandizzata appositamente per Ken ed è diventato un elemento approvato e inserito nel film. Durran ha aggiunto: "Abbiamo corso contro il tempo pur di realizzarla".

Ryan Gosling, in precedenza, aveva ammesso di essere consapevole che a nessuno importava di Ken in passato: "Ma improvvisamente viene detto: 'No, ci è importato di Ken per tutto il tempo'. No, non è vero. Non vi è mai importato". L'attore aveva poi aggiunto: "Se vi fosse mai importato di Ken, sapreste che a nessuno importava di Ken. Quindi la vostra ipocrisia è esposta. Questo è il motivo per cui la sua storia deve essere raccontata".