Barbie: Billie Eilish annuncia la sua canzone per la colonna sonora

Nella colonna sonora del film Barbie ci sarà anche un nuovo brano cantato da Billie Eilish, composto dalla giovane star insieme al fratello Finneas.

La cantautrice ha infatti scritto su Instagram che il 13 luglio sarà disponibile What Was I Made For?, sottolineando che significa "il mondo" per lei.

La colonna sonora del film

Billie Eilish ha inoltre commentato l'uscita del film Barbie dichiarando: "Questo film cambierà le nostre vite e spero che lo faccia anche la canzone. Preparatevi a piangere".

L'album con le canzoni ideate per il film debutterà il 21 luglio e, con l'annuncio compiuto un'ora fa, la tracklist sembra sia stata completata.

Tra gli artisti coinvolti ci sono Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj & Ice Spice, Karol G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid Laroi, Tame Impala, Haim, Gayle e Fifty Fifty FIFTY feat. Kali.

Ryan Gosling, oltre a interpretare Ken, sembra abbia inciso un brano inserito nella colonna sonora.

Due spot inediti

Warner Bros ha inoltre condiviso due nuovi spot del film, in arrivo dal 20 luglio nei cinema italiani.

Il lungometraggio diretto da Greta Gerwig anticipa: Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Gerwig ha firmato la sceneggiatura con il suo partner Noah Baumbach.

Tra gli interpreti, oltre a Robbie e Gosling, ci sono anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt , Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell. Fanno parte del cast del film anche Ana Cruz Kayne, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya, e il premio Oscar Helen Mirren.