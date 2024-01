Barbie: su Amazon la Steelbook 2 (4K Ultra HD + Blu-Ray) del film di Greta Gerwig è attualmente in offerta

Barbie, fra i film usciti nel corso del 2023, è sicuramente uno di quelli che ha fatto più parlare di sé. Stiamo parlando di un'esperienza cinematografica che ha dato molto da discutere al pubblico generalista, specialmente sul web, sia per via della trama e delle palesi ragioni commerciali a inquadrarla, che per l'enorme e immane successo che ha riscosso al botteghino, spingendo migliaia di persone in tutto il mondo a interessarsi nuovamente ai cinema e alla loro particolare e specifica magia, tramutando l'uscita nelle sale in un vero e propio evento irrinunciabile. La regia di Greta Gerwig e le memorabili interpretazioni di Margot Robbie e Ryan Gosling hanno lasciato il segno in un grande pubblico sfaccettato difficile da convincere in toto.

Per via di queste e altre ragioni, abbiamo deciso di segnalarvi che, attualmente parlando, la versione Steelbook 2 (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Barbie è leggermente scesa di prezzo su Amazon. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile recuperarla a 22,99€, con uno sconto del 23% sul prezzo consigliato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una steelbook di barbie perfetta per i fan del film

Su Amazon la Steelbook 2 (4K Ultra HD + Blu-Ray) di Barbie in questione viene così descritta e introdotta: "Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. Dalla sceneggiatrice/regista candidata all'Oscar Greta Gerwig (Piccole Donne, Lady Bird) arriva Barbie con protagonisti i candidati all'Oscar Margot Robbie (Bombshell - La Voce dello Scandalo, Tonya) e Ryan Gosling (La La Land, Half Nelson) nei panni di Barbie e Ken. Nel cast troviamo anche America Ferrera (Ugly Betty - Serie TV), Kate McKinnon (Ghostbusters), Michael Cera (Juno) e Will Ferrell (The LEGO Movie)".

Barbie, Hillary Clinton al fianco di Greta Gerwig e Margot Robbie:"I fan vi amano"

Se anche voi avete amato il nuovo film di Barbie, o siete semplicemente curiosi di scoprirlo, non lasciatevelo scappare in questa versione su Amazon.