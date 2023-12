Barbenheimer, Margot Robbie: 'Hanno provato a convincerci a cambiare la data di Barbie, ho rifiutato'

Barbie e Oppenheimer sono entrambi arrivati nelle sale americane il 21 luglio, dando vita a Barbenheimer, il fenomeno legato alla decisione di vedere nello stesso giorno entrambi i lungometraggi. Online ci sono stati video, meme, gadget, commenti e molto altro grazie alla creatività dei fan.

Margot Robbie e Cillian Murphy, protagonisti dei due film campioni di incasso, non hanno quindi potuto evitare l'argomento durante l'incontro realizzato per Actors on Actors, la serie del famoso magazine che regala dei dialoghi tra le star.

Risultati inaspettati

Barbie: una foto

La protagonista del film diretto da Greta Gerwig ha ammesso che non si aspettava un successo così grande: "Avevo grandi speranze, ma il risultato è stato ancora più grande rispetto a quanto pensassi". L'interprete dello scienziato ha invece ammesso: "Non penso che nessuno tra di noi pensasse che così tante persone volessero vedere il nostro film. Christopher Nolan è stato sempre determinato a farlo uscire in estate come un film dal grande budget. Quello è sempre stato il suo piano . E ha questa superstizione legata a quella data, il 21".

Cillian Murphy ha ribadito che quasi tutti i progetti del filmmaker debuttano nelle sale intorno al 21 luglio.

Oppenheimer e Barbie sono veramente solo una moda?

I tentativi di far cambiare le date

Margot Robbie ha successivamente svelato che c'erano stati dei tentativi per provare a convincerla a far slittare l'arrivo di Barbie nei cinema: "Uno dei vostri produttori, Chuck Roven, mi ha chiamata perché abbiamo lavorato insieme ad altri progetti. E mi ha detto: 'Penso che dovreste cambiare la vostra data'. E io ho risposto: 'Non sposteremo la nostra data. Se avete paura di scontrarvi con noi, allora spostate la vostra data'. Mi ha detto: 'Non sposteremo la nostra data. Penso solo che sarebbe meglio per voi cambiarla'. E ho ribadito: 'Non lo faremo!'. Penso che sia stato davvero un grandioso accostamento. Si tratta della doppia visione perfetta, Oppenheimer e Barbie".

Margot ha quindi sottolineato: "Chiaramente il mondo era d'accordo, grazie al cielo. Il fatto che le persone andassero al cinema e dicessero: 'Oh, guardate prima Oppenheimer, poi Barbie' mi ha spinta a dire 'Vedete? Alle persone piace tutto'. Le persone sono strane".

Cillian ha dichiarato di essere d'accordo, aggiungendo: "Alle persone non piace sentirsi dire cosa fare. Decideranno e genereranno da sole l'interesse".

Margot, che è stata protagonista e produttrice di Barbie, ha voluto infine spiegare che gli spettatori erano entusiasti all'idea di poter vedere un nuovo film di Greta Gerwig e un progetto inedito di Christopher Nolan: "Vederli in contemporanea è stato entusiasmante".