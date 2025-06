Barbara D’Urso e il possibile ritorno in Rai: "Non posso credere ai veti, sarebbe inaccettabile"

Barbara D'Urso torna a parlare e lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo all'indiscrezione lanciata dal quotidiano Il Domani, secondo cui la famiglia Berlusconi - e in particolare Marina Berlusconi - avrebbe posto un veto al suo possibile approdo in Rai. La conduttrice respinge con fermezza le voci e parla del suo futuro professionale, del rapporto con Pier Silvio e delle difficoltà vissute

Il rapporto con la famiglia Berlusconi

Negli ultimi giorni William Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, aveva confermato l'interesse nei confronti della conduttrice, sottolineando però che "è prematuro parlarne" e che "siamo in una fase di scouting". Ma sul presunto veto da parte della famiglia Berlusconi, la D'Urso si mostra incredula: "Non ci credo, sarebbe assurdo. Ho sempre avuto un rapporto di stima e affetto con tutta la famiglia Berlusconi, alla quale sarò sempre grata. Pier Silvio l'ho conosciuto che era un bambino, quando lavoravo a Telemilano 58, nel 1977. C'era ancora il Biscione".

La sofferenza di Barbara dopo l'addio a Mediaset: "Mi è passato sopra un Tir":

Alla domanda se avesse più sentito Pier Silvio dopo la sua estromissione da Mediaset, la conduttrice risponde con un secco "No". E su Silvio Berlusconi aggiunge: "Era una persona onesta, rispettosissima. Un genio della televisione. Mi stimava molto. Quando si ricandidò nel 2013 volle farsi intervistare da me".

Barbara D'Urso e Silvio Berlusconi

Barbara non nasconde le difficoltà affrontate dopo l'addio forzato a Mediaset: "Non nego che mi sia passato sopra un Tir. Ma non mi piace fare la vittima. La vita va vissuta così: se cadi, ti metti sui gomiti, poi sulle ginocchia, ti rialzi e vai avanti".

A chi le rinfaccia la cosiddetta "tv del dolore", replica con convinzione: "Le emozioni sono la materia viva attraverso cui si racconta la realtà. Nei miei programmi si è parlato di separazioni, malattie, violenza contro le donne, povertà, esclusione. Ho dato voce a chi altrimenti sarebbe rimasto invisibile. E comunque lo fanno tutti i programmi che si occupano di cronaca".

Infine, un passaggio sui colleghi che le sono stati vicini: "Si è esposto pubblicamente solo Gerry Scotti, dicendo che da telespettatore io gli mancavo. E ieri mi ha chiamato Simona Ventura, con Giovanni Terzi, per dirmi che quello che sto vivendo è assolutamente ingiusto. Gli altri? Mah...".