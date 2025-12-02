Barbara D’Urso e il dolore alla spalla: il referto che preoccupa Ballando con le Stelle

Dopo settimane di fastidio, il dolore alla spalla è diventato più intenso e Barbara si è sottoposta a visita ortopedica. Ora il suo ritorno in pista è in dubbio, tra cure e riposo.

La lista dei concorrenti alle prese con problemi fisici a Ballando con le Stelle continua a crescere. Nell'appuntamento del 29 novembre, infatti, anche Barbara D'Urso ha dovuto fare i conti con un nuovo dolore alla spalla che l'ha messa in difficoltà alla fine dell'esibizione. La conduttrice aveva già avvertito dei segnali nelle settimane precedenti, ma dopo la diretta del sabato il fastidio si è trasformato in un dolore più insistente, tanto da richiedere un controllo immediato.

Il ricovero in Ospedale di Barbara D'Urso dopo Ballando con le Stelle

Il giorno successivo, Barbara si è recata all'ospedale Sant'Andrea di Roma per effettuare una visita ortopedica approfondita, come mostrato nelle storie pubblicate su Instagram. La conduttrice aveva cominciato da tempo a lamentare un indolenzimento sempre più evidente, probabilmente dovuto ai ritmi intensi delle prove e alle coreografie impegnative preparate in vista delle puntate con il maestro Pasquale La Rocca. Il paso del 29 novembre, tuttavia, avrebbe ulteriormente aggravato la situazione.

Cosa dice il referto medico

Questa mattina, la D'Urso - che nell'ultima puntata ha ricordato la madre - ha scelto di condividere pubblicamente il referto ricevuto dai medici. La diagnosi parla di una "borsite subacromion-deltoidea con versamento peritendineo" una forma di infiammazione accompagnata da accumulo di liquido nelle strutture della spalla. Si tratta di una condizione generalmente non grave, che viene trattata con riposo, limitazione dei movimenti dolorosi, terapie antinfiammatorie e sedute di fisioterapia mirata.

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

Trasparenza di Barbara D'Urso: Una risposta al lastragate di Francesca Fialdini?

Nel caso della conduttrice, il personale sanitario ha prescritto anche l'utilizzo di un tutore tipo Sling per una settimana e una mobilizzazione passiva e attiva assistita, da eseguire con estrema prudenza. La scelta di rendere pubblico il referto è stata interpretata da molti come una risposta, seppure indiretta, alla recente "lastragate" legata all'infortunio di Francesca Fialdini, vicenda che ha acceso discussioni e polemiche nel programma.

La stessa Fialdini aveva parlato nei giorni scorsi di un mandante e di un esecutore della richiesta delle lastre, alimentando ulteriormente il dibattito. Anche per questo, secondo diversi osservatori, Barbara avrebbe deciso di puntare sulla massima trasparenza. Ad oggi la domanda che tutti si pongono è la stessa: Barbara D'Urso riuscirà a rimettersi in tempo per tornare in pista nella prossima puntata?