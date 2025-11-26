Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini contro una concorrente: "Ha chiesto le lastre del mio infortunio"

Sale la tensione a Ballando con le Stelle. Francesca Fialdini, conduttrice in gara e protagonista dell'ultima puntata di Ballando Segreto, rompe il silenzio sulle polemiche seguite al suo stop forzato per infortunio, accusando alcuni all'interno del programma di aver messo in dubbio la veridicità dell'incidente, puntando il dito contro una delle concorrenti che le avrebbe chiesto le lastre del suo infortunio.

Chi ha dubitato dell'infortunio di Francesca?

Nell'ultima puntata dello spin-off, disponibile su Raiplay, Fialdini ha raccontato i dettagli della vicenda: "Hanno dubitato delle costole rotte", ha spiegato la conduttrice a Milly Carlucci e agli autori del dancing show. "Noi non avevamo bisogno di scomodare la salute. Siccome andavamo bene, non ci guadagnavamo niente a fermarci? Però nella testa dei più fantasiosi mi sto facendo un mese di vacanza così io nel frattempo posso allenarmi bene e tornare più forte". La coppia potrebbe rientrare in gioco nell'undicesima puntata, quando ci saranno i ripescaggi.

La richiesta delle lastre dell'infortunio e l'esistenza di un mandante

Ma la questione più clamorosa riguarda la richiesta che le sarebbe stata rivolta: "Mi hanno chiesto le lastre. Qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, un vero mandante. L'esecutore non credeva al mio infortunio. È un personaggio genuino che non si rende conto di avere un'arma in mano, quando spara lo fa con allegria, rivendicando di avere avuto il coraggio che altri non avrebbero avuto. E' un killer che fa un po' tenerezza", ha commentato Fialdini.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Il campo si strige: il mandante è una donna

Secondo la conduttrice e il suo compagno di ballo Giovanni Pernice, il "mandante" sarebbe una concorrente, quindi una donna, ossessionata dalla vittoria della coppa. "Arrivare a chiedermi le lastre l'ho trovato cheap. Se siete così ossessionati dalla coppa, significa che state perdendo di vista tutto il resto", ha aggiunto, senza però fare nomi.

Intanto, le condizioni di Francesca Fialdini sono in miglioramento: il piede è completamente guarito, mentre per le costole si attendono ulteriori accertamenti. La conduttrice aspetta il risultato delle ultime lastre per capire se potrà tornare in pista, eventualmente con un busto, o aspettare l'undicesima puntata. Milly Carlucci ha chiarito: "Finchè era rotto il piede voi avete provato su una gamba sola a fare una coreografia di prese, ma le prese fatte hanno provocato la frattura e non si può più fare niente."

Le solite sospette

Le donne in gara sono: Barbara D'Urso, Andrea Delogu, Martina Colombari e Nancy Brilli, quest'ultima eliminata sabato scorso. Escludendo dalla lista dei sospetti Marcella Bella e la Signora Coriandoli, fuori dai giochi da qualche settimana e considerando il rapporto di amicizia tra Francesca e Andrea, la mandante potrebbe essere Barbara D'Urso o Martina Colombari.