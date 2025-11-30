Ballando con le Stelle, pagelle decima puntata: Belli eliminato, Delogu emoziona (10), Fialdini ci ripensa (4)

Giro di boa per Ballando con le Stelle che, alla decima puntata, si imborghesisce e si dimentica di una settimana di polemiche sul "lastra gate". Con l'eliminazione di Paolo Belli, lo show presenta i suoi semifinalisti: ecco cosa è successo

Una miccia che non è esplosa: si potrebbe riassumere così la decima puntata di Ballando con le Stelle, conclusa con l'eliminazione di Paolo Belli. Per giorni il cast ha fatto numeri da circo tra accuse e risposte, i social pullulavano, e poi, alla fine, puff!, tutto scomparso. In un programma in cui la polemica tiene banco appena possibile, questo incredibile imborghesimento è una mancanza di trash che non ci meritavamo.

Ma passiamo alla puntata: una lunga, infinita puntata, riassunta perfettamente da Milly Carlucci a mezzanotte e venti (minuto più minuto meno) con un formidabile: "Siamo alla fine della prima manche". Questi quarti di finale infatti, sono stati così suddivisi: una prima fase, a cui ne è seguita una seconda in cui le coppie rimaste si sono sfidate due a due, per poi lasciare di nuovo la pista a chi non aveva passato la manche precedente per un secondo spareggio.

Al termine della decima puntata dunque, i semifinalisti della ventesima edizione sono: Filippo Magnini, Andrea Delogu, Martina Colombari, Barbara D'Urso, Fabio Fognini e Rosa Chemical.

Circo Ballando: cos'era successo - voto: 4 (ma ci siamo divertiti)

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Ballando con le Stelle arriva al sabato sera dopo una settimana di fuochi e veleni. Per i più distratti, urge riepilogo.

Apre le danze Selvaggia Lucarelli, riprendendo la newsletter di Gabriele Parpiglia: il giornalista parlava di una Barbara D'Urso responsabile dei dissapori nel dietro le quinte dello show a causa delle sue pretese e, soprattutto, di non credere all'infortunio di Francesca Fialdini.

Poco dopo invece, è uscito fuori che fosse stato Fabio Fognini, appoggiato da Martina Colombari, e che avesse persino chiesto di vedere le lastre; interviene dunque Milly Carlucci a La Vita in Diretta, a precisare che Fialdini e Fognini avevano solo avuto una discussione accesa.

Fabio Fognini

Intanto, lo stesso Fognini aveva già precisato, via storia Instagram, di aver solo detto che una frattura alle costole non si recupera in così poco tempo.

La Fialdini nel frattempo non rimaneva con le mani in mano e rilasciava un'intervista a Fanpage: "Milly Carlucci - dichiarava - mi ha spiegato che qualcuno non credeva al mio infortunio e mi ha suggerito di pubblicare il video del referto, per questo ho scelto di farlo". Per poi aggiungere: "Nessuno mi ha parlato direttamente, solo battute accennate sul mio stato di salute, ma come dice il detto scherzando si dice la verità".

Francesca Fialdini: la fatina bionda è diventata la villain, ma fa marcia indietro - voto: 4

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Ritirata, ormai (temporaneamente?) fuori dai giochi, la fatina Francesca Fialdini si era trasformata nella villain che semina zizzania nel cast. La Jep Gambardella di Ballando che non voleva partecipare alle feste, lei voleva avere il potere di farle fallire: e se le costole l'avevano costretta a ritirarsi, allora venga pure il caos.

Un cambio di narrazione interessante, per la sempre zuccherina, perfettina, sorridente biondina. Che però, quando i duri iniziano a lottare, s'è subito rimessa le ali della fatina: prima registrando una storia insieme a Martina Colombari, poi dando la sua benedizione a Fognini in studio.

Fognini spegne il "lastra-gate" - voto: 6

Giada Lini e Fabio Fognini

A proposito del "lastra gate": Fognini almeno non finge che non sia successo. Perciò dopo essersi esibito, va a sedersi vicino a Francesca Fialdini, presente tra gli eliminati, e spiega: hanno parlato, si sono chiariti. Insomma: è stato un equivoco.

Va bene che era la cosa più ovvia da fare, ma noi il plot twist di Fialdini fatina bionda che diventa villain ce lo meritavamo; Fognini, tu quoque, non puoi spegnere tutto così. Ma di che s'è parlato allora per una settimana? O come direbbe Checco Zalone: "Ma che comportazione è questa?"

La captatio benevolentiae di Paolo Belli - voto: 7

Pure Paolo Belli fa le faccette; la Lucarelli osserva che lo preferisce quando è più asciutto, più lontano da quello che ci si immaginerebbe rispetto al suo personaggio. Lui però, anziché giocare sullo stesso piano, la blocca: ma ringraziandola, dicendo che poi quando i concorrenti si riguardano a casa, le osservazioni dei giurati aiutano molto. Intanto, nel dubbio, il tempo a disposizione è finito. Paravento clamoroso.

Filippo Magnini si è smollato - voto: 8

Prese, ironia, la maschera divertente di The Mask, Filippo Magnini è entrato appieno nello spirito di Ballando: gli è scattato l'agonismo, lo sportivo che è in lui vuole vincere. Si becca 48 punti e un commento gratuito della Lucarelli sulla sua poca simpatia, salvo poi avere comunque un 10 dalla giurata.

Martina Colombari e il tango perfetto - voto: 8

Luca Favilla vuole la coppa: il terzo posto dell'edizione passata, in coppia con la Nargi, è un torto che chiede di essere riparato. Così il ballerino ha preso la Colombari, una perfezionista che vuole tenere tutto sotto controllo, le ha detto "Pensati Kebab" e le ha coreografato un tango da 48 punti, tra cui il 10 di Carolyn Smith.

Favilla vuole la coppa, ma adesso la brama anche lei: Martina Colombari si è sciolta, si diverte e ora, addirittura, è capace di immaginarsi kebab che ruota sullo spiedo, cioè su se stessa. Ma chissà cosa succederebbe se, proprio come nelle prime puntate, le venisse fatto qualche appunto meno positivo di quelli a cui si è abituata ultimamente. Di certo, il carattere del maestro ha avuto un grande impatto su questo cambiamento, sulla scoperta della leggerezza.

Barbara D'Urso plana indifferente sulle accuse - voto: 8

Barbara D'Urso aveva l'occasione di chiedere conto alla Lucarelli di aver rilanciato la newsletter di Parpiglia, visto che a lei è stata rinfacciata la condivisione del post di un giornalista che parlava di "demolizione psicologica" nei suoi confronti. Poteva, eppure la D'Urso ha scelto di non farlo: una botta di superiorità non indifferente.

Questa davvero, non i "col cuore" pretestuosi o lo sguardo alla telecamere mentre l'altra le parla.

In compenso, a Mariotto che si complimentava per il nuovo show in Rai, pare sulle orme dello storico Carramba: "Questa settimana sono state scritte cose non vere, anche quello della Carrà non è vero". È l'"anche" che fa la differenza.

Andrea Delogu fa 50 - voto: 10

Nessuno mette Andrea Delogu in un angolo, e infatti vince la puntata conquistando 50 punti dalla giuria. A vederla riuscire nella presa dell'angelo di Dirty Dancing, poi la gioia che le esplode in faccia come una bambina, per di più sapendo anche cosa sta passando: Andrea Delogu è commovente. Contagiosa nell'emozione, forte nel non risparmiarsi; ammirevole nel raccontarsi senza mai puntare sul dolore, pur sapendo che c'è.

Ha scelto di ricominciare a stare nel "mondo", perché il mondo esterno la fa stare bene: quanta bellezza.