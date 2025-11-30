Ballando con le stelle, Barbara D’Urso: il ricordo della madre e la smentita su Carràmba: “Non è vero niente”

Barbara D'Urso è stata tra le protagoniste più attese della nuova puntata di Ballando con le stelle, dove continua a catalizzare l'attenzione sia per le sue esibizioni sia per i momenti di confronto con la giuria. Nella clip che ha introdotto la performance nella puntata del 29 novembre, la conduttrice ha aperto una pagina dolorosa della propria vita, raccontando il lutto che ha segnato la sua infanzia: la perdita della madre, scomparsa a soli 42 anni a causa di un linfoma, quando Barbara ne aveva appena undici.

La malattia della madre di Barbara D'Urso: il dolore di una bambina di 11 anni

"Sono incazzata con il mondo. Nessuno mi ha mai permesso di tirare fuori questa rabbia", ha confessato con la voce rotta, spiegando di aver dedicato la coreografia proprio a quella ferita mai del tutto rimarginata. "Mi sono messa nei panni di una madre di 42 anni che saluta i suoi bambini sapendo che non li rivedrà più. Noi non sapevamo che non l'avremmo rivista, ma lei lo sapeva", ha aggiunto commossa fino alle lacrime.

Non è la prima volta che la conduttrice affronta pubblicamente questo tema. In passato, durante Pomeriggio 5, aveva ricordato come il linfoma di Hodgkin, che costò la vita a sua madre, all'epoca fosse poco conosciuto e difficilmente curabile, mentre oggi rappresenta una malattia con possibilità terapeutiche molto più ampie.

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

La smentita di Barbara D'Urso sui rumors per il ritorno di Carramba

Nonostante l'alto tasso emotivo, la puntata è stata caratterizzata da un'assenza inaspettata: non si è fatto alcun riferimento alle recenti indiscrezioni. Queste voci toccavano in particolare Selvaggia Lucarelli, la quale, in una sua newsletter per abbonati, aveva fatto allusioni a dettagli contrattuali della partecipazione della D'Urso al programma.

A sorpresa, un nuovo argomento è stato sollevato in diretta da Guillermo Mariotto, chiedendo alla conduttrice se fossero fondati i rumors secondo cui la Rai starebbe valutando di affidarle una nuova edizione di Carramba che sorpresa, storico programma di Raffaella Carrà. Barbara D'Urso ha replicato con decisione, smentendo ogni voce: "Non mi risulta. Questa settimana sono state scritte cose non vere. Anche questa della Carrà non è vera. E poi, io non sono nemmeno il mignolo di Raffaella".

La conduttrice conquista la semifinale di Ballando con le Stelle

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca sono volati in semifinale vincendo uno degli spareggi. Nello scontro diretto, hanno superato la coppia formata da Rosa Chemical e Erica Martinelli ottenendo il 56% dei voti. Nonostante la sconfitta, Rosa Chemical e Erica Martinelli sono rimasti in gara grazie a un ulteriore spareggio. Hanno affrontato Fabio Fognini e Paolo Belli, ed è stato quest'ultimo, risultato il meno votato dal pubblico, ad essere eliminato. Paolo Belli dovrà ora sperare nel ripescaggio della prossima settimana per rientrare in competizione.