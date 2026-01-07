Barbara D’Urso, addio al nuovo show Rai: progetto cancellato. Ecco i motivi

Il programma ispirato a Carramba che sorpresa è stato bloccato e, per Barbara D'Urso, il ritorno in Rai, anche come possibile co-conduttrice di Sanremo, sembra sempre più lontano.

Durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle si è parlato a lungo di un possibile ritorno di Barbara D'Urso in Rai. Il nome dell'ex conduttrice di Pomeriggio 5 era stato infatti associato a un nuovo format ispirato a Carràmba! Che sorpresa, lo storico programma di Raffaella Carrà, ipotesi che aveva acceso il dibattito mediatico nelle scorse settimane.

Il progetto ispirato a Carramba che sorpresa frenato da motivi economici

Nelle ultime ore, però, è arrivata una brusca frenata, dopo le smentite della stessa conduttrice, a cui non si era dato il giusto peso. Secondo un'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela, il progetto sarebbe stato ufficialmente fermato dai vertici di Viale Mazzini. A darne conferma è anche Dagospia, dove si legge: "Nessuna Surprise Surprise, era già tutto previsto: salta lo show Rai prodotto da Fremantle e destinato a Barbara D'Urso (ma offerto anche ad altri volti nelle ultime settimane)...".

I Berlusconi dietro il veto a Barbara D'Urso?

Stando a quanto riferito da Candela, alla base della cancellazione ci sarebbero soprattutto ragioni economiche. I tagli ai costi e le difficoltà di budget avrebbero reso insostenibile la realizzazione del programma, portando la Rai a fare un passo indietro. Ma non sarebbe solo una questione di conti. Si torna a parlare del famigerato e presunto patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset.

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

Secondo le voci, l'accordo sarebbe stato incrinato proprio dalla partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, scelta che non avrebbe trovato il favore di Marina e Pier Silvio Berlusconi. Come riportato ancora da Dagospia: "La motivazione ufficiale? Tutta colpa dei tagli e dei problemi di budget (ma sullo sfondo c'è il patto di non belligeranza rinnovato con il Biscione)".

Niente palco dell'Ariston per Carmelita

Nel medesimo intervento, Giuseppe Candela ha inoltre smentito i rumor che negli ultimi giorni avevano accostato Barbara D'Urso al Festival di Sanremo 2026, ipotizzando un suo ruolo come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti in una delle cinque serate. "Il nome di Carmelita era stato accostato anche a Sanremo 2026, ma la notizia non trova conferme", ha precisato il giornalista. Al momento, dunque, il ritorno stabile della conduttrice in Rai resta congelato, in attesa di nuovi sviluppi.