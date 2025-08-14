Barbara D'Urso e la RAI: c'è un programma (ancora) segreto nel suo futuro dopo Ballando con le Stelle?

Sono passati pochi giorni dall'annuncio di Milly Carlucci: Barbara d'Urso sarà ufficialmente nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La notizia, arrivata dopo settimane di voci e indiscrezioni, segna il ritorno in Rai della conduttrice napoletana dopo anni di successi su Mediaset e il suo 'esilio' dopo la fine della sua avventura a Pomeriggio Cinque.

L'indiscrezione: un nuovo format in prima serata

Secondo quanto riportato da Hit su Affari Italiani, la partecipazione a Ballando potrebbe non essere l'unico impegno televisivo di Barbara d'Urso. Voci insistenti parlano infatti di un programma già pronto per lei, destinato alla prima serata di Rai 1, da mandare in onda dopo la fine del talent show.

Il format al centro dei rumor sarebbe Help, ho un dubbio, trasmissione andata in onda nell'estate 2022 su Rai 2 con la conduzione di Caterina Balivo. Ideato da Stefano Coletta e prodotto da Fremantle, lo show vede persone comuni raccontare i propri dilemmi personali davanti a un pubblico in studio, che vota e commenta le varie storie. Videomessaggi di amici e parenti completano il quadro, influenzando l'esito finale.

Barbara d'Urso

Perché sarebbe un'occasione d'oro per la conduttrice

L'ipotesi di un riadattamento di Help, ho un dubbio in chiave prima serata su Rai 1 rappresenterebbe per Barbara d'Urso un'importante occasione di rilancio e consolidamento all'interno della Rai. Se confermata, la mossa le permetterebbe di tornare alla guida di un format tutto suo, con il potenziale di attrarre un vasto pubblico.

Milly Carlucci annuncia Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

L'annuncio ufficiale della partecipazione di Carmelita al talent show di Rai 1 è arrivato attraverso un video condiviso sui canali social del programma direttamente da Milly Carlucci. Nel filmato, la padrona di casa del sabato sera, con un sorriso radioso, chiamava Barbara D'Urso, che avrebbe già scelto il suo maestro, per darle il suo caloroso benvenuto.

"Sì, ci alleniamo tutti i giorni. Certo, è un po' faticoso, ma ti divertirai tantissimo. E vedrai, con il ballerino sarà tutto più bello. Sarà una grande avventura: impegnativa, ma anche molto divertente. Dai, ci vediamo all'Auditorium per cominciare le prove. Un bacione grandissimo." Chiusa la telefonata, Milly si rivolgeva alla telecamera per confermare con entusiasmo: "Barbara D'Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle."