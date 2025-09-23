Barbara D’Urso accusata di diffamazione da una donna: "mi chiamò amante di un assassino"

L'episodio risale al 2018 durante Pomeriggio Cinque. La conduttrice aveva mostrato il profilo Facebook e il paese della donna, definendola amante di un uxoricida

Barbara D'Urso è imputata per diffamazione al Tribunale di Pisa, a seguito di una querela presentata da una donna di 63 anni di Vicopisano. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno. La conduttrice, che da sabato vedremo a Ballando con le stelle, avrebbe definito la donna come l'amante di Michele Buoninconti.

L'episodio incriminato: cosa è successo nel 2018

Il contenzioso giudiziario riguarda una puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda nel maggio 2018 su Canale 5. In quell'occasione, la conduttrice aveva definito la donna "amante di Michele Buoninconti". Quest'ultimo è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per l'omicidio della moglie Elena Ceste, 37 anni, madre dei loro figli, scomparsa da casa a Costigliole d'Asti, provincia di Asti, nel gennaio 2014; il suo corpo fu ritrovato in un canale vicino nell'ottobre dello stesso anno.

La donna di Vicopisano e il ruolo della parte civile

La 63enne, sposata e madre di famiglia, considerava l'affermazione della conduttrice falsa e denigratoria, soprattutto perché durante la trasmissione furono mostrati il suo profilo Facebook e perfino il paese in cui viveva. Da qui la decisione di querelare Barbara D'Urso, ritenendo quella definizione lesiva della sua dignità.

La donna, parte civile nel processo, era entrata in contatto con Michele Buoninconti nel periodo della vicenda giudiziaria. Inizialmente convinta della sua innocenza, aveva intrapreso con lui uno scambio epistolare e si era fatta promotrice di un riavvicinamento tra l'uomo e la figlia minorenne.

Barbara d'Urso

Un coinvolgimento che però si concluse bruscamente, dopo che la donna fu denunciata per molestie (denuncia poi ritirata nel 2019) alla ragazza. Da allora aveva interrotto qualsiasi rapporto, ma rivendica di non aver mai avuto alcun ruolo sentimentale con Buoninconti, motivo per cui si sentì da subito umiliata dall'etichetta di "amante".

Possibili scenari: prescrizione e causa civile

Dopo anni di rinvii e conflitti di competenza tra le procure di Roma e Monza, il caso è arrivato a Pisa. Barbara D'Urso, dovrà difendersi da questa accusa davanti ai giudici, mentre i termini della prescrizione si avvicinano. Qualora il reato dovesse estinguersi, la parte civile potrà decidere se proseguire in sede civile.

Il ritorno di Barbara D'Urso in televisione

Nel frattempo, la conduttrice si prepara anche a tornare sul piccolo schermo in un ruolo diverso dal solito: sarà infatti una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove farà coppia con il ballerino Pasquale La Rocca Ballando con le Stelle: gli abbinamenti di concorrenti e ballerini, conferme e sorprese. Il talent show prenderà il via sabato 27 settembre su Rai 1.