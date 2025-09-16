Ballando con le stelle, paura per Barbara D’Urso: la conduttrice si ferma durante le prove ma non molla

Le luci della pista di Ballando con le stelle sono pronte a brillare. Sabato 27 settembre su Rai 1 prenderà il via la nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci, che anche quest'anno promette spettacolo, emozioni e colpi di scena. A far parlare nelle ultime ore è stata una delle concorrenti più attese: Barbara D'Urso. La conduttrice, tornata finalmente sul piccolo schermo dopo l'allontanamento da Pomeriggio 5, ha rischiato di dover saltare la puntata d'esordio a causa di un infortunio durante le prove con il suo maestro Pasquale La Rocca.

Il racconto social della conduttrice dopo l'infortunio

Barbara ha raccontato l'accaduto ai follower attraverso le sue storie Instagram, dove documenta passo dopo passo la preparazione al programma. Dopo il dolore accusato, si è sottoposta a un'ecografia e a cure mirate da parte della sua fisioterapista, condividendo anche momenti di fragilità e la preoccupazione di non riuscire a scendere in pista. "Ti prego, dimmi che potrò partecipare almeno alla prima puntata", ha detto in un video, mostrandosi però determinata a non mollare.

I fan in ansia per il ritorno in tv di Barbara D'Urso

Il sostegno del pubblico non si è fatto attendere: in tantissimi hanno riempito il suo profilo di messaggi di incoraggiamento, dimostrando l'affetto e la curiosità di rivederla in tv in una veste del tutto nuova. Fortunatamente, l'ultima ecografia ha dato esito positivo e Barbara ha potuto rassicurare tutti.

Barbara D'Urso

La determinazione della 'Stella': "Io non mollo mai"

In un nuovo messaggio ai fan, mentre si dirigeva verso la sala prove, ha dichiarato: "Io non mollo mai, figuriamoci se si molla all'inizio, io non mollo nemmeno alla fine e nemmeno durante". Un lieto fine, quindi, per Milly Carlucci, che può contare sulla presenza della D'Urso come punta di diamante di un cast studiato per catturare l'attenzione del pubblico.

La conduttrice napoletana sarà infatti una delle protagoniste più seguite della stagione, pronta a regalare sorprese e momenti indimenticabili. Non resta che attendere sabato per vedere se riuscirà a trasformare la paura in energia positiva, dando il via alla sfida del sabato sera con Tu sì que vales, lo storico rivale di Canale 5, che ha già registrato le prime puntate.