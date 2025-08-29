Ballando con le Stelle: gli abbinamenti di concorrenti e ballerini, conferme e sorprese

Sono stati rivelati gli abbinamenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle che prenderà il via sabato 27 settembre: ecco le novità tra debutti e ritorni a sorpresa.

Poche ore fa sono stati rivelati gli abbinamenti ufficiali tra i concorrenti Vip e i maestri di danza che li accompagneranno nel percorso della nuova edizione di Ballando con le Stelle. L'indiscrezione è arrivata dall'account X Cinguetterai, che ha anticipato la lista, in attesa della conferma ufficiale da parte di Milly Carlucci nei prossimi giorni.

Come già trapelato nelle scorse settimane, Barbara d'Urso farà coppia con Pasquale La Rocca, vincitore di ben due edizioni del talent show. Una scelta che non piacerà a Selvaggia Lucarelli, che tempo fa aveva scritto su Instagram: "Se le date Pasquale sappiate che farò guerra e non farò prigionieri".

Tra le altre coppie spicca l'abbinamento tra La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, mentre la cantante Marcella Bella farà il suo debutto in pista affiancata da Chiquito, vincitore del talent Sognando... Ballando con le Stelle.

Tutti gli accoppiamenti ufficiali:

Paolo Belli - Anastasia Kuzmina

- Anastasia Kuzmina Andrea Delogu - Nikita Perotti

- Nikita Perotti Francesca Fialdini - Carlo Aloia

- Carlo Aloia Rosa Chemical - Enrica Martinelli

- Enrica Martinelli La Signora Coriandoli - Simone Di Pasquale

- Simone Di Pasquale Marcella Bella - Chiquito

- Chiquito Barbara d'Urso - Pasquale La Rocca

- Pasquale La Rocca Martina Colombari - Luca Favilla

- Luca Favilla Nancy Brilli - Giovanni Pernice

- Giovanni Pernice Fabio Fognini - Giada Lini

- Giada Lini Filippo Magnini - Alessandra Tripoli

- Alessandra Tripoli Beppe Convertini - Veera Kinnunen

Massimiliano Rosolino prende il posto di Paolo Belli

La giuria e lo staff

Confermato in blocco il team dei giudici: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Novità invece tra i coach a bordo pista: Samuel Peron prenderà il posto di Simone Di Pasquale, affiancando Rossella Erra e Sara Di Vaira.

Grande cambiamento anche per Paolo Belli, che quest'anno non sarà in consolle con l'orchestra, ma scenderà in pista come concorrente. A sostituirlo nel ruolo di co-conduttore ci sarà Massimiliano Rosolino. Alla guida del programma, come sempre, la regina indiscussa del sabato sera di Rai 1: Milly Carlucci, pronta a firmare l'ennesima edizione di successo.