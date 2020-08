Bangla: Phaim Bhuiyan stasera al CineVillage Talenti

Con queste parole il regista e attore romano Phaim Bhuiyan commenta la sua presenza, mercoledì 12 agosto, al CineVillage Talenti dove, a partire dalle 20.40, introdurrà, insieme al critico cinematografico Fabio Giusti, il film Bangla, da lui diretto e interpretato. A commento dell'appuntamento ha dichiarato: "Sarà un onore presentare il film nella mia città per la seconda volta consecutiva all'arena, a distanza di un anno dell'uscita in sala. Iniziative come quelle del Cinevillage e di tanti altri, danno un contributo culturale importantissimo per i cittadini, che possa creare aggregazione e si ritorni a sorridere nonostante un periodo incerto e difficile".

Con questa pellicola, Bhuiyan ha vinto il David di Donatello nell'edizione 2020, come migliore regista esordiente. Il film racconta di Phaim, un giovane ragazzo bengalese di 22 anni, nato in Italia. Vive nel quartiere romano di Torpignattara e passa le sue giornate tra la famiglia (composta da un padre sognatore, una madre molto tradizionalista ed una figlia prossima al matrimonio con un altro ragazzo bengalese), il lavoro da steward in un museo, le visite al suo amico pusher Matteo e la musica, suonando con la sua band Moon Star Studio, composta da tre suoi amici. Con il suo gruppo, a volte suonano in giro per locali ed è proprio durante una di queste serate che Phaim conosce Asia, interpretata da Carlotta Antonelli, una giovane ragazza romana della quale si innamora. Phaim, alla luce di questi avvenimenti, dovrà decidere che svolta dare alla sua vita, se seguire la famiglia o l'amore.

Locandina di Bangla

Oltre l'incontro-dibattito con Phaim Bhuiyan che, introdurrà la pellicola e poi resterà in sala per poter commentare il film con gli spettatori dopo la proiezione, la settimana del CineVillage è ricca di titoli interessanti. Questa sera sarà proiettato Sorry we missed you di Ken Loach, martedì 11 sarà la volta di Hammamet di Gianni Amelio, mentre giovedì sarà proiettato L'ufficiale e la spia di Roman Polanski. Il weekend di Ferragosto si apre allinsegna del cinema americano d'autore con C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino e prosegue con la proiezione di Un figlio di nome Erasmus di Alberto Ferrari. La settimana si chiude con l'anteprima di Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti.

Quest'anno il Progetto "CineVillage Talenti" si avvale della collaborazione dell'Accademia del Cinema italiano - Premi David di Donatello, nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Moviement Village", per il rilancio del Cinema. In occasione della proiezione di film candidati e premiati all'ultima edizione dei Premi David di Donatello, il pubblico potrà assistere alla visione di contributi originali in cui i candidati e i vincitori si raccontano in esclusiva (pillole storie, interviste e video selfie). Il Progetto CineVillage Talenti è risultato vincitore dell'Avviso Pubblico ESTATE ROMANA 2020-2021-2022 e fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.

Per rendere ancora più fruibili i servizi in loco, sono stati creati stand commerciali ed espositivi, oltre ad un'area di Food & Beverage, che accompagneranno gli ospiti e gli spettatori del villaggio, dando l'opportunità non solo di vivere un momento di condivisione e relax, ma anche di rilanciare il sistema economico del territorio, in questo particolare momento storico.