Band of Brothers: le prime anticipazioni sulla serie sequel

Band of Brothers avrà una serie sequel realizzata per Apple TV+ ecco le prime anticipazioni sul progetto che vedrà tra i registi anche Cary Fukunaga.

Sono stati resi noti i primi dettagli concreti sulla serie che fungerà da sequel di Band of Brothers, realizzata per Apple TV+. A parlarne è GQ, che precisa che il nuovo progetto è proprio da intendersi come un seguito, dato che oltre ai produttori Steven Spielberg e Tom Hanks tornerà anche lo sceneggiatore John Orloff, autore di due episodi della serie madre, e la storia si svolgerà nei medesimi luoghi, concentrandosi sulle unità di supporto aereo durante lo sbarco in Normandia.

La fonte letteraria è il libro Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany di Donald L. Miller. Anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente, c'è chi pensa che Bomber Boys possa essere il titolo della trasposizione televisiva. Almeno tre episodi saranno diretti da Cary Fukunaga, e la lavorazione inizierà il prossimo anno, con l'inizio delle riprese previsto per marzo 2021 a Londra.

I dieci episodi di Band of Brothers andarono in onda sulla HBO, e sono considerati il resoconto seriale definitivo della Seconda Guerra Mondiale, impreziosito dalla partecipazione creativa di Steven Spielberg e Tom Hanks, all'epoca reduci dal successo di Salvate il soldato Ryan. Come nel film, la storia è quella dell'intervento americano in Europa, mentre nel 2010, sempre sulla HBO, è andato in onda The Pacific, che invece racconta le missioni contro i giapponesi nell'Oceano Pacifico.

La nuova serie debutterà invece su Apple TV+, che in meno di un anno (ha debuttato l'1 novembre 2019) si è fatto un nome tra i servizi di streaming di punta. Lo stesso Spielberg ha già avuto modo di collaborare con la piattaforma, tramite i nuovi episodi del programma antologico Storie incredibili, e altri nomi di punta associati al servizio, in ambito cinematografico e televisivo, includono quelli di J.J. Abrams e Werner Herzog.