Banana Joe: la canzone del film cantata da Bud Spencer in TV

Nel 1982 Bud Spencer fu ospite di Pippo Baudo a "Domenica In" per presentare il film Banana Joe, l'attore non cantò soltanto la canzone del film, ma inscenò anche un indimenticabile ballo insieme a Baudo. La commedia, diretta da Steno, fu girata in Colombia ed è l'unico film basato su un soggetto scritto dallo stesso Spencer che fu anche il principale sceneggiatore, accreditato con il suo vero nome: Carlo Pedersoli.

Come si vede nel video, durante l'intervista Baudo ricorda all'attore di aver promesso di cantare in una precedente puntata al che Bud Spencer risponde: "Ma come? Canto?" Baudo replica dicendo: "Dai cazzotti a tutti, potrai anche cantare una volta... dai. Per la prima volta abbiamo un Bud Spencer cantante! So che non l'hai mai fatto prima ma ci deve essere sempre una prima volta nella vita."

La colonna sonora è opera del duo romano Guido e Maurizio De Angelis in arte gli Oliver Onions. I due firmarono le musiche del film, ma inserirono anche altri loro brani ripresi da film usciti precedentemente, sempre realizzati con Bud Spencer. Quando Joe viene ingaggiato per fare il buttafuori in discoteca, si sente Brotherly Love, tratta dal film del 1978 Pari e dispari mentre nella scena del ritorno di Joe ad Amantido in sottofondo si può sentire una canzone tratta dall'altro successo di Bud, I due superpiedi quasi piatti. Invece la canzone cantata da Marina Langner (Dorianne) nel night si intitola I Wanna Believe.