Banana Joe: ecco dove è stato girato il film con Bud Spencer

Banana Joe, celeberrimo film con Bud Spencer diretto da Steno, pseudonimo di Stefano Vanzina, fu girato a Turbo, nel golfo di Urabá, nel Nord-Ovest della Colombia. Curiosamente, nello stesso golfo visibile durante le sequenze della pellicola, continua ancora oggi il commercio di banane con navi che aspettano le maone cariche di frutta.

Banana Joe: Bud Spencer in un'immagine del film

Le scene del film in cui si vede l'ingresso del ministero, in realtà, furono girate presso l'hotel Caribe a Cartagena de Indias. La caserma Zoncada, invece, in cui Banana Joe svolge il servizio militare, e il cui nome è ripetuto più volte durante la stessa scena, è un riferimento diretto alla caserma Moncada, luogo in cui ebbe inizio la rivoluzione cubana del 1953.

A proposito delle location del film Nicola "Chapita", in un reportage di Budterence.tk, ha ricordato: "Più forte ragazzi, Porgi L'altra guancia e Banana Joe sono stati girati per la maggior parte a Cartagena in Colombia. Queste sono le fotografie arricchite dai racconti di Salvo Basile e dalle chiacchierate fatte seduto sul ciglio di un marciapiede con gli amici Leonidas Motta Ruiz e Pedro Osorio che, da bambini, andavano sulle mura di "Las Bovedas" o al Parque Apolo a vedere Trinity ed il pancione con la barba che giravano le scene e che menavano sberle da annebbiare la vista."

Banana Joe, leggendaria commedia incentrata sul personaggio interpretato da Bud Spencer, per quanto a lungo sottovalutata, è una pellicola che serve a dimostrare quanto fosse imponente il talento del compianto "gigante buono". Mymovies assegna al film solo 2,5 stelle su 5, IMDb 6,5 mentre Tvzap va ben oltre con un punteggio pari a 7,5.