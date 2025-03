Bambi: The Reckoning, decapitazioni, sbranamenti e tanto sangue nel trailer della versione horror splatter

Dopo le versioni horror di classici come Winnie the Pooh, Peter Pan e Pinocchio, arriva anche quella del classico della Disney del 1942

Bambi, l'amato cerbiatto della Disney è cresciuto ed è diventato assolutamente selvaggio.

È questa l'impressione immediata che si ricava dal primo trailer di Bambi: The Reckoning, l'ultimo stravolgimento di un classico per l'infanzia da parte dei creatori dello slasher a micro-budget Winnie the Pooh: Sangue e miele.

In questa rivisitazione molto contorta della storia di Bambi, il nostro cervo - ora non solo addolorato per la morte della madre, ma anche mutato, enorme e con una serie di denti affilati e terrificanti - si imbarca in una furia mortale attraverso i boschi in cerca di vendetta.

Cosa mostra il terrificante trailer di Bambi: The Reckoning

Locandina di Bambi: The Reckoning

Con le sue corna giganti scaraventa le auto in aria, si lancia in case di campagna dall'aspetto incantevole e insegue le famiglie in vacanza in roulotte. Si vedono decapitazioni, diversi sbranamenti e molto sangue. In breve, questo film deve essere tenuto il più lontano possibile dai bambini, ovviamente.

Winnie the Pooh: sangue e miele, una scena del film

Diretto da Dan Allen, Bambi: The Reckoning è interpretato da Roxanne Mckee (Game of Thrones, Hercules), Tom Mulheron, Nicola Wright (Sexy Beast), Samira Mighty e Alex Cooke. Il film è prodotto da Scott Chambers e Rhys-Frake Waterfield, il prolifico duo di registi dietro la Jagged Edge Productions, che ha realizzato anche Winnie the Pooh: Sangue e miele, il suo sequel del 2024 e Peter Pan's Neverland Nightmare in arrivo quest'anno.

Dopo questo film, Bambi si unirà al crossover horror a basso costo di Jagged Edge Poohniverse: Monsters Assemble insieme a Winnie, Peter Pan, Campanellino, Tigro, Pimpi, il Cappellaio Matto, la Bella Addormentata e altri ancora, per un'opera che dovrebbe essere girata quest'estate. Bambi: The Reckoning uscirà nelle sale americane quest'estate.