Bambi: The Reckoning, il teaser del film horror ispirato al classico della Disney

Online è stato condiviso il primo teaser del film horror Bambi: The Reckoning, progetto che farà parte del Twisted Childhood Universe.

Dopo Winnie the Pooh: Sangue e Miele, un altro classico dell'animazione targato Disney ha ispirato un film horror: Bambi: The Reckoning è infatti il nuovo progetto che fa parte del Twisted Childhood Universe e online è stato condiviso il teaser.

Il breve video non anticipa molte sequenze, mostrando dei cacciatori mentre fanno pratica con il fucile, svelando chi potrebbe essere il colpevole della morte della madre di Bambi, e, successivamente, un letale attacco di un cervo.

I dettagli del progetto

Umbrella Entertainment ha pubblicato il teaser di Bambi: The Reckoning annunciando che il film arriverà prossimamente sugli schermi.

Il progetto si ispira al romanzo scritto nel 1923 da Felix Salten, già alla base del lungometraggio animato della Disney che ha debuttato nei cinema nel 1942.

Il Twisted Childhood Universe ha preso il via con Winnie the Pooh: Sangue e Miele e il relativo sequel, e proseguirà con i progetti horror ispirati a Peter Pan e Pinocchio. Le storie dovrebbero poi collegarsi in occasione di Poohniverse: Monsters Assemble.

Poohniverse: in arrivo il maxicrossover horror con Winnie the Pooh, Bambi, Peter Pan e Campanellino

Alla regia del film c'è Dan Allen, mentre Rhys Warrington ha firmato la sceneggiatura.

Nel cast ci sono Roxanne McKee, Nicola Wright, Tom Mulheron, Samira Mighty, Russell Geoffrey Banks, e Catherine Adams.

La breve sinossi anticipa che Xana e suo figlio Benji sono coinvolti in un incidente d'auto che li porta a essere alle prese con Bambi, un cervo in cerca di vendetta con un'insaziabile sete di sangue.