Balto, su Netflix in streaming da oggi

L'ultimo giorno dell'anno il catalogo di Netflix si fa ancora più ricco: ad arrivare in streaming è Balto, il film d'animazione ormai classico, datato 1995, a cui hanno dato voce Kevin Bacon e Bob Hoskins.

In una isolata cittadina dell'Alaska improvvisamente Rosy e altri bambini cominciano ad ammalarsi: scoppia una grave epidemia contro la quale mancano le medicine. La scorta più vicina si trova a mille chilometri di distanza, e una terribile tempesta di neve rende impraticabile ogni normale via di comunicazione. Unica possibilità è tentare con una squadra di cani da slitta. Parte allora una spedizione con una slitta trainata da cani che però si perde. Sarà Balto, emarginato in quanto mezzo cane e mezzo lupo, a ritrovare la slitta e le medicine...

La locandina di Balto

Balto non è stato un enorme successo al box office al momento dell'uscita nelle sale, dove ha incassato solo 11 milioni di dollari in America, ma nonostante questo sono arrivati ben due sequel, Balto - Il mistero del lupo e Balto - Sulle ali dell'avventura. La storia del film è ispirata a una incredibile storia vera: Balto era un Siberian Husky nato nel 1919, di proprietà del norvegese Leonhard Seppala, un famoso allevatore di cani da slitta. Fu l'ultimo cane a percorrere il tragitto per portare in un villaggio l'antitossina contro la difterite e per questo passò alla storia, tanto da ricevere una statua a Central Park a New York. Venuto a mancare all'età di 14 anni, il corpo di Balto fu imbalsamato e si trova nel Museo di Storia Naturale a Cleveland.

