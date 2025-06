Ballerina: lo spin-off di John Wick convince su Rotten Tomatoes, ma il box office preoccupa

Con Ballerina finalmente nelle sale, iniziano ad arrivare i primi dati su come il film sia stato accolto da critica e pubblico. Secondo le proiezioni aggiornate, lo spin-off dell'universo di John Wick dovrebbe esordire nel weekend nordamericano con un incasso compreso tra i 25 e i 30 milioni di dollari.

Si tratta di una stima al ribasso rispetto ai 35 milioni inizialmente previsti, segnale che il film potrebbe incontrare qualche difficoltà a imporsi. Il venerdì di apertura ha totalizzato 11 milioni di dollari, di cui 3,5 provenienti dalle anteprime del giovedì.

Dietro le quinte, Ballerina ha attraversato un percorso produttivo tortuoso, tra cui importanti riprese aggiuntive volte a potenziare le scene d'azione, con il contributo di Chad Stahelski, storico regista della saga di John Wick, che ha affiancato il regista Len Wiseman.

Ballerina: Ana De Armas nella prima foto del film

Con un budget di produzione di circa 90 milioni di dollari, a cui si aggiungono 45 milioni destinati alla campagna marketing, Ballerina dovrà mantenere una tenuta costante nelle prossime settimane per raggiungere la soglia della redditività, senza necessariamente mirare a cifre astronomiche per risultare profittevole per Lionsgate.

Nel frattempo, in vetta al box office, il remake live-action Lilo & Stitch della Disney dovrebbe mantenere il primo posto con una previsione di incasso compresa tra i 32 e i 34 milioni di dollari. Ballerina, però, dovrebbe superare agevolmente Mission: Impossible - The Final Reckoning, che si trova al suo terzo weekend con circa 14 milioni stimati, ben al di sotto del break-even necessario.

Un buon debutto con pubblico e critica

Un segnale incoraggiante per Ballerina arriva dal punteggio CinemaScore, importante indicatore del gradimento del pubblico. Il film ha ottenuto una valutazione "A-", in linea con John Wick - Capitolo 2 e 3, e superiore al "B" assegnato al primo film della saga. Solo John Wick 4 è riuscito a fare meglio, con un raro "A".

Ballerina: Ana De Armas e, nello specchio, il riflesso di Keanu Reeves

Anche su Rotten Tomatoes, Ballerina si difende bene: ha raggiunto un solido 75% di recensioni positive da parte della critica e un ottimo 94% nel punteggio Popcorn, che riflette la soddisfazione del pubblico.

Pur senza un'esplosione iniziale ai botteghini, lo spin-off potrebbe conquistarsi una buona tenuta a lungo termine, specie se sostenuto da un buon passaparola. Tuttavia, la concorrenza è in agguato: il prossimo weekend sarà il turno del nuovo How to Train Your Dragon, pronto a insidiare le prime posizioni.

Ambientato durante gli eventi di John Wick 3: Parabellum, Ballerina segue la storia di Eve Macarro (interpretata da Ana de Armas), giovane assassina in addestramento tra le fila dei Ruska Roma. Il film espande ulteriormente il mondo sotterraneo e letale dell'universo Wick, promettendo azione e nuovi personaggi.