Ballerina: Gabriel Byrne nel cast dello spin-off di John Wick con Ana de Armas

Gabriel Byrne si è unito al cast di Ballerina, lo spin-off di John Wick. La conferma, in esclusiva, l'ha data Deadline, rivelando che il pluripremiato attore reciterà al fianco di Ana de Armas, delineando le sorti di un personaggio inedito nell'universo narrativo.

Gabriel Byrne in Le temps de l'aventure

"Per decenni la presenza misteriosa ed enigmatica di Gabriel ha arricchito dozzine di film. Non puoi mai essere sicuro di cosa stia pensando, ed è perfetto per questo mondo", ha detto Basil Iwanyk, il produttore del film.

Vi ricordiamo che il cast di Ballerina, attualmente parlando, comprende anche Ian McShane, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus.

Diretta da Len Wiseman la storia con al centro Ana de Armas seguirà una giovane assassina che vuole vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia. Ballerina può contare sul sostegno dei produttori delle precedenti pellicole con Keanu Reeves: Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski. A supervisionare il progetto, per conto di Lionsgate, saranno Brady Fujikawa e Chelsea Kujawa.