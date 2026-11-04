Milly Carlucci contro Diaco per l'intervista ad Alberto Ravagnani: stop agli ospiti da Ballando per BellaMa'?

Scoppia la polemica in Rai dopo l'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, ospite di BellaMa'. A finire al centro della bufera è stato il modo in cui il conduttore ha affrontato l'ex sacerdote, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, spingendo la conversazione su temi molto personali, dalla sessualità alla vita sentimentale.

Un atteggiamento che, secondo le indiscrezioni raccolte da Fanpage, avrebbe mandato su tutte le furie Milly Carlucci e il gruppo di lavoro del programma di Rai 1, tanto da ipotizzare uno stop alle future ospitate dei concorrenti di Ballando nel salotto di Rai 2.

L'intervista di Diaco ad Alberto Ravagnani finisce nella bufera

Ma cosa è successo esattamente? Tutto è avvenuto durante la puntata di BellaMa' del 3 novembre, quando Alberto Ravagnani si è trovato a rispondere a una serie di domande decisamente intime da parte di Diaco. Quella che avrebbe dovuto essere un'occasione per parlare della sua esperienza a Ballando con le Stelle si è trasformata in un confronto piuttosto acceso.

Il conduttore ha infatti chiesto all'ex sacerdote: "Sei attratto dagli uomini o dalle donne?". Ravagnani ha risposto di essere attratto dalle donne, ma ha fatto presente che si trattava di una domanda che lo metteva in difficoltà.

Milly Carlucci

Diaco, tuttavia, ha continuato a insistere, spostando il discorso sulle eventuali esperienze sessuali dopo aver lasciato il sacerdozio. "Non so se tu l'hai già sperimentata con una persona... Sì o no?", ha incalzato il presentatore.

L'ospite ha quindi manifestato apertamente il proprio disagio: "Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà". Diaco ha sostenuto che Ravagnani, avendo scelto di raccontare pubblicamente la propria storia, doveva anche confrontarsi con interrogativi scomodi.

A rendere ancora più delicata la situazione è stata anche una frase pronunciata dal conduttore nei confronti del programma di Milly Carlucci: "Non ti faccio venire qui a fare la passerella di Ballando con le Stelle". Una battuta che avrebbe contribuito ad alimentare il malumore di Milly Carlucci, soprattutto considerando che Ravagnani era stato invitato anche per raccontare la sua esperienza nel talent show del sabato sera.

Milly Carlucci furiosa: possibile stop agli ospiti di Ballando a BellaMa'

Secondo le indiscrezioni circolate sulla vicenda, la reazione di Milly Carlucci e degli autori sarebbe stata particolarmente dura. Il gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle avrebbe infatti deciso di non mandare più i concorrenti di questa edizione come ospiti a BellaMa', dando vita a una sorta di veto nei confronti della trasmissione di Diaco. Un'indiscrezione che, se confermata, segnerebbe una presa di posizione piuttosto netta all'interno della stessa Rai.

Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli

Selvaggia Lucarelli attacca Diaco: "La violenza di questa intervista"

Nel frattempo, a intervenire sulla vicenda è stata anche Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato critiche al conduttore. La giornalista ha commentato l'intervista sui social con parole molto dure: "La violenza di questa intervista. Il modo in cui cerca di frugare nella sua vita, il rancore gratuito, le domande con la bava alla bocca", ha scritto, contestando apertamente il modo in cui Diaco ha affrontato l'ospite.

Lucarelli ha poi rincarato la dose facendo riferimento alle parole del conduttore sulla vocazione religiosa di Ravagnani: "Ma poi Diaco rimprovera all'ex sacerdote di non aver risposto fino in fondo alla chiamata del Signore. Del resto, lui è uno che quando riceve una chiamata dall'alto non riattacca mai. Soprattutto se dall'altra parte c'è Giorgia Meloni. Mamma che brutta roba".

Insomma, quella che doveva essere una semplice intervista televisiva si è trasformata in un caso destinato a far discutere. Da una parte le critiche di Selvaggia Lucarelli, dall'altra il presunto malumore di Milly Carlucci: l'intervista ad Alberto Ravagnani rischia così di avere conseguenze anche nei rapporti tra Ballando con le Stelle e BellaMa'.