Ballando con Stelle, Rosa Chemical è il terzo concorrente ufficiale: “Sarò il Roberto Bollente dello show”

Dopo Andrea Delogu e la Signora Coriandoli, arriva l'annuncio del terzo concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle: si tratta di Rosa Chemical, nome d'arte di Manuel Franco Rocati, rapper piemontese noto per la sua originalità e ironia.

L'annuncio social di Rosa Chemical

Come da tradizione, l'annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma condotto da Milly Carlucci. Nel video pubblicato, Rosa Chemical ha finto inizialmente di dormire per poi svelare con ironia la sua partecipazione al talent show di Rai 1: "Pensavate che stessi dormendo, eh?", ha detto l'interprete di Made in Italy.

E ancora: "No no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le Stelle. E invece ci sarò... ci vediamo lì!", ha affermato sorridendo. Tra i commenti social, il rapper ha anche scherzato definendosi "Roberto Bollente", un gioco di parole che richiama ironicamente il celebre ballerino Roberto Bolle.

Andrea Delogu

I primi concorrenti annunciati di Ballando con le Stelle

Rosa Chemical è il terzo nome ufficializzato. Il primo annuncio ha riguardato la Signora Coriandoli, celebre alter ego comico di Maurizio Ferrini. A seguire, è stata la volta di Andrea Delogu, conduttrice e scrittrice, che nel suo video di presentazione ha coinvolto l'imitatrice Giulia Vecchio nei panni di Milly Carlucci, regalando al pubblico un momento esilarante.

Le anticipazioni sui prossimi volti del talent show

Nei prossimi giorni verranno annunciati altri volti noti che andranno a completare il cast della nuova edizione. Secondo le indiscrezioni riportate da Davide Maggio, ci sarebbe in trattativa l'attrice Nancy Brilli, così come risulta molto accreditato l'arrivo del tennista Fabio Fognini. Quest'ultimo, già protagonista in passato come "ballerino per una notte", si è auto-candidato in un'intervista al Corriere della Sera, dopo aver annunciato il ritiro dalle competizioni professionistiche a Wimbledon 2025.

Giuria e maestri: le conferme

Confermata in blocco la giuria delle passate edizioni, composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, pronti a commentare e giudicare le esibizioni dei concorrenti. Tra i professionisti, spicca il nome del ballerino Chiquito, vincitore dello spin-off Sognando Ballando, che farà il suo debutto tra i maestri. Confermato anche il giovane Nikita Perotti, come annunciato da lui stesso in un video condiviso dall'account ufficiale del programma.