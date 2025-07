Fabio Fognini pronto per Ballando con le Stelle? Dopo l’addio al tennis arriva la nuova sfida

Dopo aver detto addio al tennis, Fabio Fognini potrebbe scendere di nuovo in campo... ma stavolta sulla pista di Ballando con le Stelle. L'ex campione azzurro, che ha appena annunciato il ritiro ufficiale dall'attività agonistica dopo l'ultimo, intenso match a Wimbledon 2025, non esclude l'ipotesi di entrare nel cast del celebre show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

"Se mi aspettano a Ballando con le Stelle? Devo ancora parlare con Milly, che mi aveva voluto come ballerino per una notte. Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida", ha dichiarato Fognini in un'intervista al Corriere della Sera.

L'addio al tennis tra emozioni e standing ovation

A Wimbledon, contro Carlos Alcaraz, Fabio Fognini ha disputato l'ultimo match della sua carriera. Una partita intensa, combattuta fino al quinto set, al termine della quale il pubblico gli ha tributato una meritata standing ovation. Lo stesso Alcaraz, poi sconfitto in finale da Jannik Sinner, ha speso parole di grande stima per il tennista italiano.

Fabio Fognini Ballerino per una notte

Il messaggio social: "Il tennis è stato il mio universo"

Qualche giorno dopo, Fabio ha affidato ai social una lettera aperta piena di gratitudine: "È arrivato quel momento che, in fondo, sapevo sarebbe arrivato, anche se una parte di me sperava non succedesse mai. Il tennis è stato il mio universo, mi ha dato molto più di quanto avrei potuto immaginare."

Ha ringraziato allenatori, sponsor, tifosi e soprattutto la famiglia, dedicando parole commosse alla moglie Flavia Pennetta, anche lei ex campionessa di tennis con la quale è sposato dal 20216, e ai loro tre figli.

Ballando con le Stelle: un debutto già annunciato?

L'ipotesi della sua partecipazione al talent di Rai 1 non nasce dal nulla. Fognini è già apparso nello show lo scorso dicembre, come Ballerino per una notte, conquistando pubblico e giuria con il suo stile e la sua autoironia. Un'esperienza che potrebbe ora trasformarsi in partecipazione a tempo pieno.

Nel frattempo, Milly Carlucci è al lavoro sulla nuova edizione, Le prime indiscrezioni parlano di Rosa Chemical, e mentre alcuni rumor indicano una possibile partecipazione di Barbara D'Urso, la candidatura di Fognini appare concreta e intrigante.

Da protagonista del tennis italiano a volto televisivo?

Prima dell'ascesa dei vari Sinner, Berrettini e Musetti, è stato Fabio Fognini a portare in alto il tennis italiano nelle grandi competizioni internazionali. Oggi, con una carriera alle spalle fatta di vittorie, grinta e momenti iconici, potrebbe iniziare una nuova fase della sua vita sotto i riflettori della televisione.