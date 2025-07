La Signora Coriandoli a Ballando con le stelle: l'annuncio ironico di Maurizio Ferrini

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, iniziano finalmente ad arrivare le prime conferme ufficiali sul cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Come da tradizione, è stato lo stesso protagonista a svelare la propria partecipazione con un video condiviso sui social ufficiali del programma.

L'annuncio ufficiale: la Signora Coriandoli scende in pista

Il primo concorrente ufficiale della nuova edizione è Maurizio Ferrini, che ancora una volta porterà in pista il suo amatissimo personaggio: la Signora Coriandoli. Il nome del comico emiliano non era stato anticipato da nessuna delle indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, a dimostrazione di come - spesso - il lavoro di casting venga condotto nel massimo riserbo, proprio per preservare l'effetto sorpresa.

Un video social per svelare la partecipazione

Nella clip pubblicata sul profilo Instagram di Ballando con le Stelle, la Signora Coriandoli annuncia ironicamente: "Ho un segreto da comunicarvi, ma a patto che non lo diciate a nessuno. La Milly Carlucci, che è anche una mia amica, mi ha voluto a Ballando sotto le Stelle! Ma non so se sono all'altezza... però ha detto che c'è un ballerino che mi farà da maestro, che è uno spettacolo per gli occhi. Non lo dite a nessuno, eh!"

Tra i tanti commenti al post, spicca quello di Rossella Erra, componente della giuria popolare dello show, che ha scritto: "Signora mia... che fortunata! Sono sicura che Milly le assegnerà un bravissimo ballerino... si prepari!" Una piccola curiosità: per il terzo anno consecutivo, la Carlucci ha scelto come concorrente una figura legata a Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, il segmento che chiude il programma di Fabio Fazio sul Nove. Due anni fa fu Simona Ventura, lo scorso anno Francesco Paolantoni, e ora tocca proprio a Maurizio Ferrini.

Chi sono gli altri possibili concorrenti? Le indiscrezioni

Nei prossimi giorni verranno annunciati anche gli altri concorrenti del talent show del sabato sera di Rai 1. Tra i nomi più quotati, secondo le indiscrezioni, ci sono quelli del tennista Fabio Fognini e della conduttrice Francesca Fialdini. Sembra invece sfumata, almeno per ora, l'ipotesi del ritorno in TV di Barbara D'Urso come concorrente dello show.