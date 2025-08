Andrea Delogu a Ballando con le Stelle: è lei la seconda concorrente ufficiale

Il cast di Ballando con le Stelle si arricchisce di un nuovo nome di spicco: Andrea Delogu è la seconda concorrente ufficiale della prossima edizione del celebre dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L'annuncio è arrivato oggi, 1° agosto, attraverso un video social condiviso dai canali ufficiali del programma.

La conduttrice e scrittrice, che fino a poche settimane fa ha affiancato Carlo Conti alla guida di TIM Summer Hits 2025, ha confermato la sua partecipazione al programma con entusiasmo: "Quando il telefono squilla e all'altro capo c'è Ballando con le Stelle, la risposta non può che essere una: Sì", è scritto nella caption che accompagna la clip.

Un annuncio in perfetto stile Ballando: il video con Giulia Vecchio

Andrea ha fatto il suo annuncio in modo originale e ironico, attraverso un divertente reel che vede protagonista la bravissima imitatrice Giulia Vecchio nei panni di Milly Carlucci. Nella clip, la "Carlucci" chiama Delogu per darle la notizia ufficiale.

La signora Coriandoli

"Andrea! Andrea Delogu! O Andrea la rossa? Come preferisci essere chiamata? Sei nel cast di Ballando con le Stelle!". Tra battute e siparietti, la "padrona di casa" le promette anche un ballerino d'eccezione: "Tesoro, io ti offro il top, il ballerino migliore di tutti... anzi, il più sexy di tutti: Paolo Belli!". Alle rimostranze scherzose della Delogu, che le fa notare come Belli non sia un ballerino, la "Carlucci" risponde a tono: "Neanche tu sei una ballerina!"

Andrea Delogu tra ironia e passione per la danza

In realtà, per la conduttrice il mondo della danza non è una novità assoluta. La sua carriera televisiva è iniziata proprio come ballerina nel corpo di ballo delle celebri "letteronze" di Mai dire Domenica. Più recentemente, avrebbe riscoperto la passione per il ballo anche grazie all'amica del cuore Ema Stokholma, che partecipò a Ballando con le Stelle nel 2022, arrivando in finale.

Le conferme e le novità della nuova stagione del talent show

L'appuntamento con la nuova edizione è fissato per sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Rai 1. Tra le novità, l'ingresso del ballerino Chiquito tra i maestri in gara: vincitore dello spin-off Sognando Ballando, è pronto a fare il suo debutto sul palco principale.

Il ballerino Chiquito

Riconfermata in blocco la giuria delle passate edizioni, che anche quest'anno sarà composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, e Guillermo Mariotto, pronti a commentare e giudicare le performance dei concorrenti.

Con Andrea Delogu, dopo l'annuncio nei giorni scorsi di Maurizio Ferrini - alias la Signora Coriandoli - il cast comincia a prendere forma. Tra i nomi più chiacchierati per completarlo ci sono Francesca Fialdini, Fabio Fognini, Marcella Bella, Flavio Insinna e l'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo.