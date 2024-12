Ballando con le stelle: cosa è successo davvero a Guillermo Mariotto? Il mistero del giudice scomparso

Che cosa è successo a Guillermo Mariotto? Nella puntata dello show di Rai Uno Ballando con le stelle di ieri sera, sabato 30 novembre, lo storico membro della giuria del programma condotto da Milly Carlucci ha abbandonato improvvisamente la propria postazione e non vi ha più fatto ritorno.

Lo stilista è rimasto in studio fino all'esibizione dell'amica Amanda Lear, prima di uscire, salutando il pubblico, senza tornare per le votazioni dei successivi concorrenti. Un'assenza improvvisa chiaramente notata dagli spettatori e giustificata in maniera un po' criptica dalla conduttrice.

Problemi di salute per Guillermo Mariotto?

Amanda Lear ha partecipato alla puntata di Ballando con le stelle nelle vesti di ballerina per una notte dopo Pierfrancesco Favino. Dopo essersi esibita in una samba, la giuria ha simbolicamente votato la sua performance e Guillermo Mariotto ha esternato parecchi complimenti all'amica.

La giuria di Ballando con le stelle

In coda al suo commento, Mariotto ha chiesto a Lear di portarlo con sé e dopo essere stato amichevolmente redarguito da Milly Carlucci, che l'ha invitato a tornare al proprio posto, Mariotto ha aspettato l'uscita di scena di Amanda Lear per abbandonare lo studio con un commento laconico:"Addio a tutti".

Le ipotesi

Quella che sembrava l'ennesima boutade del giurato si è rivelata invece un saluto vero e proprio, visto che Mariotto non ha più fatto ritorno in studio. Apparso poco brillante nel corso di tutta la puntata, Mariotto ha partecipato proprio con Amanda Lear alle interviste nel backstage.

Per giustificare un'assenza chiaramente evidente anche ai telespettatori, Milly Carlucci ha dichiarato:"Vi devo far notare una cosa. Non c'è Guillermo Mariotto, il quale si è alzato, si è allontanato dal teatro e non siamo riusciti a recuperarlo. Da qui in poi avremo una votazione da quattro, ciò significa che per la coppia che si è già esibita verrà annullato il suo voto, così rimarrà equo per tutti quanti".

Al di là dei presunti attriti che avrebbe avuto con la produzione, pare che Guillermo Mariotto si sia sentito poco bene e abbia avuto un malore che l'ha costretto a lasciare la puntata senza rientrare per le ultime votazioni.

In giornata è circolata anche la versione di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha riportato quelle che sarebbe la versione dello stesso Mariotto: "Sono state fatte tante illazioni ed è circolato pure un video antipatico e falso, ma la cosa che è successa è seria. Una sua premiere, ossia la persona che è a capo dell'atelier Gattinoni, di cui lui è stilista, è stata ricoverata per un'ernia, non una cosa grave. Lui è corso all'atelier, è andato all'ospedale dove lei era ricoverata, poi è tornato all'atelier perché dovevano consegnare stasera 17 abiti d'alta moda a un'altezza reale saudita in Arabia. Quindi è corso lì per finire di realizzare questo lavoro importantissimo. Vi ricordo che un abito d'alta moda può costare decine di migliaia di euro".