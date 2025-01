Guillermo Mariotto svela a Verissimo: "Il mio ritorno a Ballando con le stelle? Non so cosa succederà"

Poco prima del gran finale di Ballando con le stelle su Rai 1 è scoppiato un vero e proprio caso attorno all'assenza(e poi al ritorno) di Guillermo Mariotto. Il giudice, infatti, all'improvviso aveva lasciato il programma senza spiegazioni, spiazzando il pubblico e la stessa Milly Carlucci. Su quanto è accaduto sono circolate tante voci, ma è lo stesso stilista che racconta la sua versione dei fatti. Lo ha fatto su Canale 5, a Verissimo, nel corso della puntata del 12 gennaio.

Guillermo Mariotto risponde alle accuse e parla del suo futuro a Ballando con le stelle

Prima di tutto, Guillermo Mariotto ha parlato in merito alle accuse di molestie che, nella puntata incriminata dello show di Rai 1, avrebbe rivolto a un ballerino del cast. "Non mi ha ferito niente, io non guardo la tv, non guardo i social, non guardo niente", ha affermato. Incalzato da Silvia Toffanin ha aggiunto: "Mi è dispiaciuto che quelli attorno a me hanno sofferto tanto per questa vicenda, sui social si alzano polveroni giganteschi che poi vanno via".

"Quell'episodio è stato futile. Non mi sono sentito offeso, era talmente palese che fosse una bugia, che tutti mi hanno difeso, perfino Selvaggia Lucarelli". L'attenzione poi si sposta sull'abbandono improvviso: "Lunedì c'era la partenza di 17 abiti di alta moda con la sigla her royal majesty. Della serie: se non consegni ti tagliano la testa", racconta. "Altro che Mediaset o Rai. In 70 anni della maison non è mai capitato che non abbiamo consegnato un ordine. Mi hanno chiamato dal laboratorio dicendo che la capa delle sarte si era sentita male, allora mi sono spaventato".

Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto presente in studio ieri sera: ecco cosa è successo

E, da quel che sembra, Guillermo Mariotto avrebbe fatto una scelta improvvisa. "Quando mi stresso, vomito come nelle scene dell'esorcista. Non era il caso di mettermi a vomitare", aggiunge ancora. "Quindi sono andato dove vado a fumare sempre. Ho incontrato Amanda Lear che mi ha detto di uscire con lei. Io dovevo correre a vedere cosa fosse successo e nessuno mi avrebbe fermato in quel momento. Per cinque balletti che non ho giudicato non doveva crollare il mondo, invece è crollato. Loro erano arrabbiati, ma alla fine hanno fatto il 29% di share" puntualizza. "Sull'infortunio? Non si è trattato di fragilità, come ha rivelato Selvaggia".

Conclude sul suo futuro a Ballando con le stelle e sui diversi progetti: "Io voglio giudicare ancora balletti, ma vedremo come si mette, non è detto che mi chiamino dopo quello che è successo. La verità è che ci sono progetti futuri: mi auguro che l'album di canzoni che sto per lanciare abbia successo e vorrei cantare una cover con Luca Dirisio a Sanremo. Inoltre, in futuro non vorrei solo giudicare i balletti, ma essere giudicato".