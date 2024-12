Ballando con le stelle: Guillermo Mariotto tornerà in giuria? Ecco cosa sappiamo

Stasera alle 20:30 il pubblico scoprirà se Guillermo Mariotto tornerà o meno in giuria a Ballando con le stelle. Dopo la sua fuga del 30 novembre scorso, dopo le parole spese in suo favore da Milly Carlucci in TV, dopo il Tapiro rotto sotto il naso di Staffelli, lo stilista della maison Gattinoni verrà riammesso dalla RAI al fianco degli altri giudici?

Guillermo Mariotto prepara le scuse in diretta

Secondo diverse fonti, tra cui AdnKronos e FanPage, Mariotto tornerà a sedere al tavolo della giuria, posto che occupa ormai da 19 anni.

Dopo due settimane parecchio tese, in cui è stato anche accusato di molestie per aver toccato apparentemente in maniera inappropriata un ballerino, lo stilista avebbe partecipato oggi alla riunione con gli autori. Segno del fatto, dunque, che la RAI avrebbe deciso di perdonarlo.

Tutto però ha il suo prezzo, e la riammissione al danche show di Rai 1 dovrebbe costare allo stilista un minuto di scuse pubbliche, rigorosamente in diretta. Poca cosa rispetto a quanto ha rischiato, e cioè essere allontanato per sempre da Ballando con le stelle, nonostante l'intima amicizia che da anni lo lega alla padrona di casa, Milly Carlucci.

I giorni difficili di Mariotto: dalla fuga all'accusa di molestie

Tutto era iniziato sabato 30 novembre, durante la prima semifinale di Ballando con le stelle 2024: Guillermo Mariotto aveva improvvisamente abbandonato lo studio dopo l'esibizione di Luca Barbareschi.

C'era chi ipotizzava un malore, chi invece pensava che avesse preferito trascorrere una notte di follie con l'amica Amanda Lear, che si era da poco esibita come ballerina per una notte.

Il diretto interessato ha invece spiegato che si era trattato di un'emergenza di lavoro (è il direttore creativo della maison Gattinoni), con lui costretto a salire in sella al suo motorino per tornare direttamente in atelier e provare a salvare un ordine da centinaia di migliaia di euro.

Le polemiche non si sono certo fermate, però, dopo la sua versione dei fatti, complice un gesto "inappropriato" che non era sfuggito all'occhio attento dei social. Il video dell'esibizione di Amanda Lear lo mostrava infatti toccare le parti intime del ballerino Simone Iannuzzi. A salvare la situazione però era stato l'intervento di Milly Carlucci e dello stesso ballerino: ma quali molestie! Mariotto stava solo perdendo l'equilibrio.